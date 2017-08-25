抑郁症症状到底是什么

核心提示：抑郁症是大家身边相当严重的精神疾病了，一些人会因为生活当中的琐事，而出现抑郁症的症状，受到抑郁症带给他们的困扰，抑郁症的相关症状表现非常的明显，所以大家要去深入的认识，来看看抑郁症有哪些相关的表现呢。

抑郁症是大家身边相当严重的精神疾病了，一些人会因为生活当中的琐事，而出现抑郁症的症状，受到抑郁症带给他们的困扰，抑郁症的相关症状表现非常的明显，所以大家要去深入的认识，来看看抑郁症有哪些相关的表现呢。

抑郁症状都有哪些表现

一，情绪低落，心境悲伤，表情痛苦。抑郁症抑郁发作的特点是什么？病人终日忧心忡忡，唉声叹气，紧锁眉头，兴致索然，对工作、学习、家庭、前途丧失信心，悲观失望，并常有内疚、自责自罪观念，认为自己失去工作能力，成为废人，或对微不足道的小事加以夸大，罗列种种罪名，严重者出现轻生观念、自杀企图和行为。

二，思维活动缓慢。病人自觉头脑迟钝，思路闭塞，想不起事来，言语缓慢、减少，声音低微，甚者间话不答，或只见口唇微动，欲说不能。

三，动作缓慢、减少。病人终日呆坐或卧床，不思饮食。严重者可呈现为木僵状态，患者不吃、不喝、不动、不语。

抑郁症的诱发原因：

遗传因素：遗传因素在抑郁症产生的原因上有肯定的作用，但这主要是指情感性精神病抑郁症。但抑郁症不属于遗传性疾病，遗传的研究主要是通过对家谱的调查和对双生子的研究。

心理和社会因素：首次发病的抑郁症病人的半数以上可发现有心理和社会因素，但其中有很多讲究，抑郁性神经症和反应性抑郁症的发病都无例外地有心理和社会因素存在，尤以后者为明显，没有精神刺激何来反应性抑郁症呢？

但至于情感性精神病的抑郁症产生的原因是否与精神刺激有关，还是值得细细推敲的，有的病人实际上先存在抑郁情绪，在此基础上遇到些对一般人来说不成刺激的“精神刺激”。

神经内分泌功能失调：很多研究发现，抑郁症病人存在下丘脑一垂体一肾上腺轴功能异常，抑郁症患者血浆皮质激素和17-羟皮质类固醇的含量增高。

朋友们了解到了上述的相关知识之后，应当了解到了抑郁症的相关症状表现是什么了，抑郁症的不断出现会影响到患者朋友的生活，让他们特别的痛苦，而且还会消极，容易产生自杀的想法，从而给他们的生活带来很多的困扰。