思维抑郁症的危害性概述

核心提示：近几年抑郁症会频繁出现在我们的身边，导致患者精神严重的失常，从而给我们的生活带来了影响，对于精神方面的健康带来了侵害，我们应当多了解关于抑郁症的知识，并且要将此病的危害性警惕起来，那么关于抑郁症带来的危害会有哪些呢。

近几年抑郁症会频繁出现在我们的身边，导致患者精神严重的失常，从而给我们的生活带来了影响，对于精神方面的健康带来了侵害，我们应当多了解关于抑郁症的知识，并且要将此病的危害性警惕起来，那么关于抑郁症带来的危害会有哪些呢。

抑郁症的危害严重，重度抑郁症会让病人变懒散、孤独、对一切毫无兴趣，从而使得身体的内分泌失调或紊乱，结果就是各种身体疾病的出现，比如便秘、头痛、头晕、胸闷、气短、全身无力、心悸、胃纳失常、体重减轻等躯体问题。这些躯体疾病无疑更增加了患者的精神心理痛苦，进而使得抑郁症状加重。就会严重剥夺患者的社会功能。重度抑郁症会导致患者思维、精神出现障碍，进而剥夺基本的社会功能，不仅工作不能独立完成，连起码的自理也需要他人照顾。

另外，心理情绪也会受抑郁症的危害的影响。重度抑郁症是精神心理疾病，首当其冲的便是患者的心理情绪受到影响，最直接的危害就是幸福、快乐感从此消失，满心悲观忧郁之情，并且伴随烦躁、暴躁、易激惹、焦虑等情绪问题。抑郁症的危害甚至还会出现轻微的幻想症状和恐惧症状，给患者的心理健康带来巨大的负面影响。所以，你一旦出现抑郁症表现，就要到医院就诊，以免延误时机，使自身问题更加严重。

抑郁症的危害主要表现在破坏心理健康稳定性：患者往往会伴随烦躁、暴躁、易激惹、焦虑等情绪问题，甚至还会出现轻微的幻想症状和恐惧症状，给患者的心理健康带来巨大的负面影响。好像是戴上有色眼镜看待一切，而且主观性明显。他们根据自己的悲观理解解释每天的人和事。一边责怪自己，一边责怪着外围世界，反复的内心斗争消耗着生命激情。

抑郁症的危害主要表现在对患者影响躯体健康的影响上：患者常感到反复或持续出现的头痛、头晕、胸闷、气短、全身无力、心悸、胃纳失常、体重减轻等躯体问题，抑郁症患者往往面容憔悴苍老，目光迟滞，体质下降，汗液和唾液分泌减少，便秘，性欲减退，有严重的睡眠障碍，女病人常闭经。这些疾病无疑更增加了患者的精神痛苦，进而使得抑郁症状加重。带来死亡阴影：这也是一种抑郁症的危害主要表现，患上抑郁症的人大多数“身在病中不知病”。只有25%的患者知道。据世界卫生组织的数据，临床抑郁症患者的自杀率为10%，其中有20%最终以自杀结束生命。尽管很多抑郁症患者自杀前写下的遗书中，都称死亡是一件幸福的事。然而事实却是严重抑郁症控制了人的大脑，折磨人的精神，才逼得患者走投无路，选择极端的死亡来解脱。

相信大家在了解了抑郁症后，对于抑郁症的危害有了进一步的了解，所以我们应从现在开始微信面对生活，远离抑郁症，但是我们更要帮助抑郁症患者早日远离疾病。了解了抑郁症疾病的这些危害性，才能够帮助人们在以后的生活当中正确看待抑郁症疾病要去重视做好对抑郁症的预防和治疗，真正有效的远离抑郁症疾病也才是最为必要的。