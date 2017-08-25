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传染抑郁症怎么办好呢

2017-08-25
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核心提示：对于抑郁症的发生，大家可以说是非常的苦恼吧，抑郁症疾病的发生是一种比较常见的精神心理科疾病了，给患者朋友们的健康生命造成了一定的危害性，为此我们大家对于这个疾病一定要及时治疗，那么中医是如何治疗抑郁症的呢？

　　对于抑郁症的发生，大家可以说是非常的苦恼吧，抑郁症疾病的发生是一种比较常见的精神心理科疾病了，给患者朋友们的健康生命造成了一定的危害性，为此我们大家对于这个疾病一定要及时治疗，那么中医是如何治疗抑郁症的呢？

　　抑郁症的中医治疗

　　一、心理治疗：抑郁症的心理治疗，也被历代医家所重视，《素问汤液醪醴论》指出：“精神不进，志意不治，故病不可不治，故病不可愈”。强调心理活动直接影响疾病的病程和预后，郁结不解，徒恃药石，其效不着，因而，抑郁症的治疗必须配以精神的调理。由于抑郁症病因复杂多样治疗也要方法灵活，因人而异，因此中医治疗抑郁症讲究辩证施治。

　　二、针灸疗法：20世纪50年代以来，电针灸治疗抑郁症经过几十年的研究观察，取得了可靠的疗效，临床显效率可达75.2%。针刺印堂、百会、大椎、身柱、膻中、巨阙等为主治疗抑郁症，总效率90%，与西药阿米替林疗效比较差异无统计学意义，并观察到针刺可使患者脑电活动趋于正常，针灸疗法是中医治疗抑郁症的重要组成部分。

　　三、中药疗法：中医根据辩证施治的原则，或将抑郁症分为虚证、实证两大类；或将其分为肝气郁结、郁久化火、气滞血瘀、心脾两虚、阴虚火旺等若干证型。初病因气滞而夹湿痰、食积、热郁者，则多属实证，治疗以疏肝理气解郁为主。《证治汇补郁证》中提出：“郁病虽多，皆因气不周流，法当顺气为先。”此法即是抑郁症初起的常见法则，也是抑郁症治疗最基本、最重要的法则，中医治疗抑郁症通常都运用中药疗法来进行。

　　抑郁症的分类

　　1、激越型抑郁症，激越是一种坐立不安的情况，病人自己体验到神情紧张、无法松弛、焦虑不安，难以自制；该类型抑郁患者显得手足无措，坐立不安，轻者搓掌顿足，徘徊踱步，重者无法静坐，不停地走来走去，扯抓头发、皮肤、衣物或其他物品，阵阵诉苦或喊叫，片刻不得安宁；多伴有心悸、口干、手脚出汗、消化不良等躯体症状。

　　2、迟钝型抑郁症，这类抑郁病人有明显的精神运动性迟钝表现，如：言语迟缓，思维迟钝，回答问题前有过多的踌躇和犹豫不决，说话声音低，语量显著减少或缄默，动作缓慢和减少，明显的疲乏无力和精力不足。

　　3、隐匿型抑郁症，该类病人情绪低落不明显，但表现为兴致缺失、精力减退与能力减退；主要表现为躯体不适症状，如广泛的或指定部位的疼痛感，疑病症状及功能性身心紊乱，这些症状的出现常导致诊断的困难，因为可与真正的器质性病变并存，而其抑郁症状反而隐匿不露；本病约占全部抑郁症的1/10～1/5，女性约为男性的2倍多。

　　大家通过上文内容的介绍，是否对于中医是如何治疗抑郁症疾病的这个问题都已经明白了呢，希望这些能够给您带来了一定的帮助，平时的日常生活当中对于抑郁症我们是一定要做好预防措施，保持良好的心情，远离受到精神疾病的伤害。

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