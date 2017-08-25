抑郁症治疗中的注意事项的概述

核心提示：出现了抑郁症这个疾病的现象在我们的身边并不是特别的少见了吧，这个疾病的发生给患者朋友们的健康造成的危害比较可怕，为此我们大家对于这个疾病一定要及时的去治疗，那么抑郁症治疗中的注意事项有哪些呢？

出现了抑郁症这个疾病的现象在我们的身边并不是特别的少见了吧，这个疾病的发生给患者朋友们的健康造成的危害比较可怕，为此我们大家对于这个疾病一定要及时的去治疗，那么抑郁症治疗中的注意事项有哪些呢？

抑郁症在治疗时需要注意的问题：

1、消除心理压力。很多患者长期心理上存在较大压力，这对抑郁症治疗带来很大的阻碍。患者要以积极乐观的心态配合医生的治疗。做到完全消除心理压力并非易事，做好这一点需患者、家庭和社会的共同努力。

2、按照医生的嘱托进行治疗。无论是药物治疗、电疗、激素治疗还是手术治疗，医生都会根据不同病人的病情，在药物的用量上，光疗的频率，激素的使用方法，以及是否合适进行手术治疗等方面做出不同的决定。

3、复诊要及时。抑郁症患者一定要定期到医院复诊，和医生交流病情的发展，以及自己在调养时的一些情况，便于医生及时准确的掌握病情变化，然后对治疗方案作出相应的调整，以最快的时间、效果治疗抑郁症。

4、注意饮食禁忌。各家医院说法颇不一致，有的医院要求忌食所有动物类食物。我们认为忌食不需千篇一律，应根据具体情况适当调整饮食结构则是必要的。

5、避免做人生重大决定。患上抑郁症后，做出重大决定的能力就会受影响。因此，等抑郁症好了之后，且对决策力有信心时再做重大决定。这些就属于抑郁症的注意事项。

6、不要自责。抑郁症是一种疾病，你没有能力创造或选择它。因此，不要自责“我为什么得了这种该死的病”，而应明白自己急需帮助，积极踏上寻求康复的治疗之路。这些抑郁症的注意事项较为常见。

7、防止复发。防止复发的方式之一就是防患于未然。严格遵循医生制订的治疗计划，并保持良好的生活习惯，并且对复发讯号保持警觉。这也是抑郁症的注意事项。

抑郁症治疗中的注意事项有哪些呢，通过上文内容的介绍，现在大家是否对于这个问题都已经了解了呢，抑郁症疾病的发生给患者朋友们的健康造成的危害比较可怕，为此平时的日常生活当中对于抑郁症疾病一定要做好预防措施。