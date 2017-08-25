抑郁症的身体症状及治疗方法

核心提示：抑郁症疾病的出现大家并不是特别的少见了吧，抑郁症疾病的发生给患者朋友们的健康造成的危害比较可怕，为此我们平时的日常生活当中对于抑郁症疾病一定要及时的去治疗，那么抑郁症的身体症状及治疗是什么样的呢？

抑郁症疾病的出现大家并不是特别的少见了吧，抑郁症疾病的发生给患者朋友们的健康造成的危害比较可怕，为此我们平时的日常生活当中对于抑郁症疾病一定要及时的去治疗，那么抑郁症的身体症状及治疗是什么样的呢？

很多人对抑郁症不陌生，但抑郁症与一般的“不高兴”有着本质区别，它有明显的特征，综合起来有三大主要症状，就是情绪低落，思维迟缓和运动抑制。情绪低落就是高兴不起来，总是忧愁伤感，甚至悲观绝望，《红楼梦》中整天皱眉叹气，动不动就流眼泪的林黛玉就是典型的例子，这是大家所不知的抑郁症的症状。

抑郁症的身体症状如下：

1、抑郁心境：抑郁症的身体症状是情绪低落，苦恼忧伤，兴趣索然。感到悲观绝望，痛苦难熬，有度日如年、生不如死的感觉。常用活着无意思、高兴不起来等描述其内心体验。典型者有抑郁情绪，昼重夜轻的特点。常与焦虑共存。

2、意志活动减退：主动性活动明显减少，生活被动，不愿参加外界和平素感兴趣的活动，常独处。生活懒散，发展为不语不动，可达木僵程度。最危险的是反复出现自杀企图和行为。

3、思维迟缓：思维联想过程受抑制，反应迟钝，自觉脑子不转了，表现为主动性言语减少，语速明显减慢，思维问题费力。反应慢，需等待很久，在情绪低落影响下，自我评价低，自卑，有无用感和无价值感，觉得活着无意义，有悲观厌世和自杀打算，有自责自罪，认为活着成为累赘，犯了大罪，在躯体不适基础上出现疑病观念，认为自己患了不治之症。

4、躯体症状：大部分患者都有抑郁症的身体症状及其他生物症状，例如心悸、胸闷、胃肠不适、便秘、食欲下降和体重减轻。睡眠障碍突出，多为入睡困难。

在生活中出现以上症状之后需要积极进行调节，其调节办法主要包括以下几点：

一、外出交际：患有抑郁症的人，常常都是把自己封闭起来的，很少去参加社交活动，久而久之便自闭起来了。想要改变，那就要强迫自己多多出去走走，经常的去参加社交；也许开始时很痛苦，但是坚持一段时间后，就会慢慢的拥有自信了。

二、坚持锻炼：对于抑郁症的患者来说常常有行动迟缓、懒惰的症状出现，长期下去不仅仅损害身体机能，还会加重患者的负面情绪，因此这时候就要坚持锻炼了，运动能调动人体的细胞，当我们的身体得到了一定的放松后，内心也会慢慢的平静下来，情绪就会得到缓解了。

三、均衡营养，进行心理的开导：要正确的认识自己的病情，在发病的时候要学会克制自己的情绪，告诉自己这是抑郁症的表现，可以通过转移注意力来缓解病情。

上文给朋友们介绍了有关于抑郁症的身体症状及治疗的问题了，希望我们这些内容的介绍，可以给您带来了一定的帮助，平时的日常生活当中对于抑郁症疾病的出现是一定要及时的去正规的医院进行治疗，千万不可以耽误病情。