强迫症精神疾病患病类型

核心提示：强迫症的症状多种多样，既有可能是一种症状单独出现，也有可能是多种症状同时存在，而强迫症也有可能随着时间的推移而发生改变。然而我们总在嘴边挂着强迫症，那么强迫症到底都有哪些类型呢，下面就让我们详细的了解一下强迫症的类型吧。

强迫症的症状多种多样，既有可能是一种症状单独出现，也有可能是多种症状同时存在，而强迫症也有可能随着时间的推移而发生改变。然而我们总在嘴边挂着强迫症，那么强迫症到底都有哪些类型呢，下面就让我们详细的了解一下强迫症的类型吧。

一、强迫观念：即某种联想、观念、回忆或疑虑等顽固地反复出现，难以控制。

1、强迫联想：反复联想一系列不幸事件会发生，虽明知不可能，却不能克制，并激起情绪紧张和恐惧。

2、强迫回忆：反复回忆曾经做过的无关紧要的事，虽明知无任何意义，却不能克制，非反复回忆不可。特例；大脑反复出现歌声，歌声甚至可以调节，可以随外界的歌声而改变，影响注意力，精神状态。

3、强迫疑虑：对自己的行动是否正确，产生不必要的疑虑，要反复核实。如出门后疑虑门窗是否确实关好，反复数次回去检查。不然则感焦虑不安。

4、强迫性穷思竭虑：对自然现象或日常生活中的事件进行反复思考，明知毫无意义，却不能克制，如反复思考：“房子为什么朝南而不朝北。”

5、强迫对立思维：两种对立的词句或概念反复在脑中相继出现，而感到苦恼和紧张，如想到“拥护”，立即出现“反对”；说到“好人”时即想到“坏蛋”等。

6、强迫思维：在病程中某一思想、冲动意念、或想象，会反复或持久地很不合适地闯入头脑，以致引起显著的焦虑或痛若烦恼。

二、强迫动作

1、强迫洗涤：反复多次洗手或洗物件，心中总摆脱不了“感到脏”，明知已洗干净，却不能自制而非洗不可。

2、强迫检查：通常与强迫疑虑同时出现。患者对明知已做好的事情不放心，反复检查，如反复检查已锁好的门窗，反复核对已写好的账单，信件或文稿等。

3、强迫计数：不可控制地数台阶、电线杆，做一定次数的某个动作，否则感到不安若漏掉了要重新数起。

4、强迫仪式动作：在日常活动之前，先要做一套有一定程序的动作，如睡前要一定程序脱衣鞋并按固定的规律放置，否则感到不安，而重新穿好衣、鞋、再按程序脱。

三、强迫意向

在某种场合下，患者出现一种明知与当时情况相违背的念头，却不能控制这种意向的出现，十分苦恼。如母亲抱小孩走到河边时，突然产生将小孩扔到河里去的想法，虽未发生相应的行动，但患者却十分紧张、恐惧。

四、强迫情绪（obsessive emotion）

具体表现主要是强迫性恐惧。这种恐惧是对自己的情绪会失去控制的恐惧，如害怕自己会发疯，会做出违反法律或社会规范甚至伤天害理的事，而不是像恐怖症患者那样对特殊物体、处境等的恐惧。

强迫症的表现类型大体可以分为上述四大类，再看了上诉详细说明你是不是更了解强迫症了呢，对照上述描述也可以判断自己或身边的小伙伴们是不是真的强迫症了。强迫症可轻可重，一旦发现千万不要忽略啊，一定要及时就医。