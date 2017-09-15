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强迫症生理原因具有哪些呢

2017-09-15
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核心提示：我们得了强迫症后，心理的健康会受到伤害，尤其是会困扰到患者平时的生活，导致患者的心理紧张，而且会另身心方面受到了影响，强迫症的起因十分复杂，这是大家要多了解的一些知识了，带大家了解一下强迫症的原因有哪些呢。

　　我们得了强迫症后，心理的健康会受到伤害，尤其是会困扰到患者平时的生活，导致患者的心理紧张，而且会另身心方面受到了影响，强迫症的起因十分复杂，这是大家要多了解的一些知识了，带大家了解一下强迫症的原因有哪些呢。

　　1.观察学习假设。根据学习理论，观察是导致焦虑的条件性刺激。由于原初的焦虑-诱发刺激联结（无条件反射），经过观察和思维的激发，而获得了实际的焦虑。这样，事实上，个体就已经习得了一个新的驱力。虽然强迫可以基于不同的途径习得，但是，一旦获得之后，个体便发现借助于强迫观念的一些活动可以帮助减少焦虑，每当发生焦虑的时候，采用强迫的方式，个体的焦虑便得到了缓解，这种结果强化了个人的强迫。

　　2.社会心理因素。社会心理因素是强迫症重要的诱发因素，诸如由于工作、生活环境的变迁，责任加重，处境困难，担心意外，家庭不和或由于丧失亲人，受到突然的惊吓等等。有些正常人偶尔也有强迫观念但不持续，但可在社会因素影响下被强化而持续存在，从而形成强迫症。

　　3.心理动力学假说。根据心理动力学原理的理论，强迫症是起源于性心理发育的肛门期，即在开始大小便训练的时期。这时，亲子之间，一方面要求对方顺从，另一方面而不受约束，这种不平等的对立引起了儿童的内心冲突和焦虑不安，从而使得性心理发育停留于这一阶段，成为日后心理行为退化的基础。一旦个体遭遇外部压力，便会重现肛门期的冲突与人格特征。

　　4.系统家庭假设。系统家庭假设认为，病症表达了系统的破坏，而这个系统存在于人际关系当中，成员之间的互动结成了一定的系统。在这里，个体的行为是由于他人的行动影响所致，反过来，他也会以一种循环的方式去影响他人。这是一种互为因果的关系，没有明确的头和尾，主要依据"彼此吸引"的原则来进行互动。

　　5.素质。特别是病前人格在本病病因中起重要作用。约2/3的强迫症病人病前即有强迫性人格或精神衰弱。其主要表现为：力图保持自身和环境的严密控制，他们注重细节，做任何事都力求准确、完善，但即使如此也仍有“不完善”、“不安全”和“不确定”的感觉。他们或者表现为循规蹈矩，缺少决断，犹豫不决，依赖顺从；或者表现为固执倔强，墨守成规、宁折不弯及脾气急躁。遗传。

　　6.遗传因素在本病的发生中可能起了一定的作用。例如病人的父母中强迫症的患病率为5%-7%，比群体的发病率要高得多。患者的同胞、父母及子女，属强迫性人格者也较多。我们平时应该要远离一些不良的社会因素，一旦发现自己患有强迫症的时候就应该要提前进行治疗，要注意合理的进行饮食，平时大家需要注意身体的调理，避免造成身体素质下降，并且在日常生活中大家注意社会心理因素，避免家庭不和丧失亲人，导致疾病严重，带来更多困扰。

　　认识这些内容后，朋友们了解到了引起强迫症出现的病因有哪些了，强迫症会影响到较多的患者，另他们的精神开始紧张，生活中会带来较多的困扰，各位朋友应当正确的了解强迫症的原因，而且需要积极的去预防强迫症才行。

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