强迫症焦虑疾病如何进行治疗

核心提示：当我们出现了强迫症的症状后，给很多的朋友带来了心理方面的障碍，就连生活也会受到影响，为此大家要将强迫症警惕起来，在发病后的护理也不能轻视，往下看为各位朋友介绍一下得强迫症康复期间的护理办法有哪些。

当我们出现了强迫症的症状后，给很多的朋友带来了心理方面的障碍，就连生活也会受到影响，为此大家要将强迫症警惕起来，在发病后的护理也不能轻视，往下看为各位朋友介绍一下得强迫症康复期间的护理办法有哪些。

心理护理，以支持心理治疗为主要内容，坚定病人的治疗信心。在病人的病情有所改善时，及时予以肯定，鼓励病人，让病人看到希望和光明，对病的康复抱乐观的态度而不是绝望。建立有效的沟通，了解病人的内心体验、感受，了解病人的情绪反应类型，有助于及时、准确地掌握病人的情绪变化，并采取必要的防范措施，预防问题的发生。在心理护理方面最不可或缺的是就是沟通。只有家人与患者建立有效的沟通，注意观察患者的情绪变化，在心理上鼓励患者、支持患者，才能使患者增强康复的信心。

家人在沟通过程中要注意考虑患者的心理承受能力，防止伤害患者的自尊心，不要对患者使用中伤性的语言（如“烦死了”、“假干净”），利用粗暴的行为去制止患者的强迫动作和行为更是不可取的。注意沟通技巧，注意沟通技巧，讲究语言的使用。避免使用中伤性的语言和使用粗暴的行为去制止病人的强迫动作和行为。如强迫将病人保护起来而不做任何的解释，或斥责病人：“烦死了”、“假干净”等。要防止伤害病人的自尊心，考虑病人的心理承受能力。注意病人心理，对有强烈自杀企图和行为的病人进行保护性约束时。

要向病人讲清保护的目的。否则，病人会误解为保护是对他的惩罚而加重与医护的对立情绪而出现极端的行为反应。家属对病人应有一个正确的态度，不要过分担心，尽量避免跟病人讲大道理，尤其不能追根究底。对病人提出的问题，按常识给予答复，说一遍即可，无需重复。专家指出，有些强迫症患者并发入睡困难的问题，这就需要家人给以他们睡眠方面更多的关注。他们中有些人是因为焦虑而难以入睡，这与强迫思维有关，这时家人们可以帮助患者进行一些促进睡眠的方法，比如可以用热水泡泡脚等。

此外，安慰患者不要因为害怕入睡困难而焦虑到不敢入睡。这时要注意，家人可以安抚患者的心理但不要过度的关注患者、盯着入睡，这种做法只会给患者带来压力，加重强迫症状。此外，作为家属，我们可以在白天多督促患者参加活动，使患者产生疲乏感、劳累感，这样有助于改善他们晚间睡眠情况。如果上述方法实施后还是难以帮助患者入睡，家属就可以请示医生给患者服用适量的镇静剂以利入睡。

看了以上的知识之后，大家了解到了强迫症康复期间的护理方法是什么了，强迫症影响到了较多朋友的心理健康，因此他们的生活也会受到疾病的波及，大家要警惕狂躁症的出现，而且心理的护理工作必须要加强起来才行。