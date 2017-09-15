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焦虑强迫症的治疗措施阐述

2017-09-15
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核心提示：当我们患上强迫症以后，就会特别的痛苦，该病是一种特别多发的疾病，当发病以后会出现很多的症状，我们一定要重视起来，多了解相关知识，下面让我们一起来了解一下该病的治疗方法有哪些，希望可以给您带来帮助：

　　当我们患上强迫症以后，就会特别的痛苦，该病是一种特别多发的疾病，当发病以后会出现很多的症状，我们一定要重视起来，多了解相关知识，下面让我们一起来了解一下该病的治疗方法有哪些，希望可以给您带来帮助：

　　1、急性期治疗阶段：

　　一般病人前来就诊，症状往往比较严重，这时就属于疾病的急性期。由于从开始服药到初显疗效通常需要1～3周的时间，所以病人一定不要着急，在此期间严格按照医嘱服药。如果用药治疗6～8周仍不见疗效，可改用同类另一种药物或作用机制不同的另一类药物治疗。

　　2、巩固期治疗

　　当治疗进行了4～8周左右的时间以后，病人的症状出现缓解或消失时，医生仍然会要求病人继续服药治疗。这时候服药的目的是为了防止症状反复，称为巩固期治疗。一般该期至少维持4～6个月，在此期间患者病情还未完全稳定，轻易停止药物治疗造成病情反复的风险较大。

　　3.维持期治疗

　　在结束了巩固期治疗以后便进入了维持治疗阶段。其目的还是为了防止症状复发。维持治疗结束后，病情稳定，可逐步终止治疗，但应密切监测复发的早期征象，一旦发现有复发的早期征象，迅速恢复原有治疗。

　　相信大家在看完了以上的内容以后，对于强迫症的治疗方法有了全新的认识和了解了，在生活中我们一定要重视起来，多了解相关知识，平时做好预防方面的工作，这样才能减少该病的发生，让我们远离该病的危害和困扰。

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