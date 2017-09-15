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强迫症洁癖疾病应当如何进行治疗呢

2017-09-15
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核心提示：相信大家对于强迫症是有一些认识的，而洁癖强迫症是多发的一种，较多的朋友会陷入到此病当中，从而对于身心健康带来了危害，此病的出现是要积极进行治疗的，那么会有哪些方法有效的治疗洁癖强迫症呢，往下看带朋友们认识一下吧。

　　相信大家对于强迫症是有一些认识的，而洁癖强迫症是多发的一种，较多的朋友会陷入到此病当中，从而对于身心健康带来了危害，此病的出现是要积极进行治疗的，那么会有哪些方法有效的治疗洁癖强迫症呢，往下看带朋友们认识一下吧。

　　1.认知领悟疗法。一般而言，强迫症患者对自己的强迫症状尤其是强迫动作，一方面感到麻烦，希望医生能解除其理性上认为不合理的观念和行为；另一方面，内心又认为这些观念和行为有其合理性和必要性。上述洁癖患者即便如此，也好像分裂成了两个人，一个能根据实际情况，照成年人的逻辑来分析、判断其病态表现，认为反复洗手、洗衣，费时费力，希望摆脱。

　　另一个则认为，有传染上癌症的可能，有必要多洗几次，这种态度与其实际年龄及所受的教育很不相称。前者代表理性的成年人，后者不讲逻辑，…昧盲目恐惧，具有幼稚的儿童心理特点。这两个人各抒己见，谁也统率不了谁。但患者对这个病理本质特点并无自知之明，若采用谈话方式的认知领悟心理疗法，启发患者认识外表症状后面的心理矛盾。揭露儿童心理部分的幼稚性，鼓励他用成人的态度来统率其整个行动，放弃儿童的行为模式，领悟到病理本质后是可以康复的。

　　2.厌恶疗法。经常采用橡皮圈方法。即让患者在手腕上戴一橡皮圈，一旦他即将出现强迫动作或行为时，便让他用橡皮圈弹自己的手腕数十乃至数百下，一直弹到强迫观念消失，有疼痛感为止，从而达到抑制强迫行为的目的。

　　3.满灌疗法。让患者坐于房间内，请其好友或亲属当助手。患者全身放松，轻闭双眼，然后让助手在患者手上涂各种液体，如清水、墨水、米汤、油、染料等。在涂时，患者应尽量放松，而助手则尽力用言语形容手已很脏了。患者要尽量忍耐，直到不能忍耐时睁开眼睛看到底有多脏为止。助手在涂液体时应随机使用透明液体和不透明液体，随机使用清水和其他液体。

　　这样，当患者一睁开眼时，会出现手并不脏，起码没有想象的那么脏，这对患者的思想是一个冲击，说明“脏”往往更多来自于自己的意念，与实际情况并不相符。当患者发现手确实很脏时，洗手的冲动会大大增强，这时候，治疗助手一定要禁止他洗手，这是治疗的关键。患者会感到很痛苦，但要努力坚持住，助手在一旁应积极给予鼓励。在这一关键时刻，助手的示范作用很大。助手可在自己手上也涂上液体，甚至更多更脏，并大声说出内心感受。由于二人有了相同的经历，在情感上就能得到沟通，对脏东西的认识也能逐渐靠拢。这时，患者要仔细体会焦虑的逐步消退感。满灌疗法在刚开始时把人推向焦虑的顶峰，但随着练习次数的增加，焦虑会逐渐下降，强迫行为也会慢慢消退。

　　通过了解这些介绍，我们认识了有效治疗洁癖强迫症的措施是什么了，这种疾病的出现让患者的内心出现了严重的心理障碍，给正常的生活会带来相当多的困扰，我们必须要警惕洁癖强迫症的出现，展开强迫症疾病的预防工作。

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