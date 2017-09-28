妄想症主要分哪些类型

上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

对于妄想症大家也许来说并不陌生，甘大家对妄想症的症状以及原因又了解多少呢。妄想症是一种心理疾病，咱们生活中患有这种病的人也越来越多。患有妄想症严重影响着患者的身心健康，所以平时我们要预防妄想症的发生。对于妄想着也有很多类型，那么，妄想症主要分哪些类型呢？

妄想症的五大特殊类型之一、特殊意义妄想

患者认为周围人的言行、日常的举动，不仅与他有关，而且有一种特殊的含义。例如，某男性患者回家后见妻子子啊逗小孩玩，边滚动煮熟的鸡蛋，边说：“滚蛋，滚蛋”，患者听到后内心不悦，其妻不知，又将一个削好皮的梨分给患者一半，患者当即勃然大怒，说：“想和我离婚，没有那么容易”，劝解无效。

妄想症的五大特殊类型之二、暗示妄想型

这种妄想比较特殊，患者会把其他人对于你的某些举动认为其中带着某些暗示。有好，有坏因人而异，因此经常会造成出很多误会，而导致其他等方面的精神疾病。

妄想症的五大特殊类型之三、自罪妄想

又称罪恶妄想。患者毫无根据地认为自己犯了严重错误和罪行，甚至自己是罪大恶极、死有余辜，应该受到惩罚，以至于拒食或者要求劳动改造以此赎罪。主要见于情感性精神障碍抑郁发作，也可见于精神分裂症等其他精神疾病。

妄想症的五大特殊类型之四、物理影响妄想

患者认为自己的思维、情感、意志行为活动受到外界某种力量的支配、控制、操纵，患者不能自主，称其影响妄想。如果患者认为这种操纵其精神活动的外力是由某种先进仪器所发出的激光、X射线、红外线、紫外线等（ 均属于物理因素），就称为物理影响妄想。多见于精神分裂症。

妄想症的五大特殊类型之五、疑病妄想

患者毫无根据地坚信自己患了某种严重躯体疾病或不治之症，因而到处求医，即使通过一系列详细检查而多次反复的医学检查验证都不能纠正其歪曲的信念，称疑病妄想。严重的疑病妄想，患者认为“内脏已经腐烂了”“本人已经不存在，只剩下一个躯体空壳了”，又称虚无幻想（nihilistic delusion）。多见于精神分裂症，也可见于更年期和老年期精神障碍。

今日小编就特意为大家总结了妄想症的常见症状类型，介绍如下：

妄想症的常见类型之一、被害妄想

患者坚信周围人的或某些团伙对他进行跟踪监视、打击、陷害，甚至在其食物和饮水中放毒等。受妄的支配可有拘食、控告、逃跑、伤人、自伤等行为。多见于精神分裂症和偏执性精神病。

妄想症的常见类型之二、夸大妄想

患者夸大自己的财富、地位、能力、权利等。可见于情感性精神障碍躁狂发作、精神分裂症和脑器质性精神障碍，例如麻痹性痴呆。

妄想症的常见类型之三、关系妄想

患者把实际与他无关的事情，认为与他本人有关系。例如，患者认为电视里在演他和他们家的事，因而关闭电视。认为报纸上的内容是映射他和他们家，因而气愤地把报纸放在一边。认为马路上陌生人之间的谈话在议论他，咳嗽吐痰是针对他，是蔑视他，因而拒绝出门。多见于精神分裂症。

妄想症的常见类型之四、嫉妒妄想

患者坚信配偶对其不忠，另有外遇。因此，患者跟踪监视配偶的日常活动，甚至检查配偶的内裤等，想方设法寻找所谓的证据。多见于精神分裂症、酒精中毒性精神障碍、更年期精神障碍等。

妄想症的常见类型之五、情爱妄想型

情爱妄想症也叫钟情妄想症。妄想症是思维变态的一种主要表现，妄想是一种在病理基础上产生的歪曲的信念，病态的推理和判断。这类患者大部分在18~25岁阶段，且在女性中较为常见，但也可在男性身上发生，钟情妄想症的前提是患者首先认定自己被钟情，一口咬定是对方先爱上自己。

以上是对于妄想症类型的详细介绍，也许大家看了之后对这种病的类型，应该又是了解，在我们生活中患有妄想症的人比较多，会有妄想症严重影响着患者的正常生活。所以当发现这句话有妄想症的时候，应选择正规的医院进行治疗，避免这种病的恶化。平时我们也要养成好的生活习惯，避免各种疾病的发生。