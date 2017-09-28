妄想症疾病的相关类型

上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

妄想症的到来影响了较多的患者，会带来不便，影响了患者朋友的日常生活，大家必须要将妄想症了解清楚，而且应当将妄想症的类型了解清楚，小心提防此病的发生才可以，让我们往下看来了解一下妄想症的主要类型有哪些呢。

妄想症的类型：

妄想症的五大特殊类型之一、特殊意义妄想，患者认为周围人的言行、日常的举动，不仅与他有关，而且有一种特殊的含义。例如，某男性患者回家后见妻子子啊逗小孩玩，边滚动煮熟的鸡蛋，边说：“滚蛋，滚蛋”，患者听到后内心不悦，其妻不知，又将一个削好皮的梨分给患者一半，患者当即勃然大怒，说：“想和我离婚，没有那么容易”，劝解无效。

妄想症的五大特殊类型之二、暗示妄想型，这种妄想比较特殊，患者会把其他人对于你的某些举动认为其中带着某些暗示。有好，有坏因人而异，因此经常会造成出很多误会，而导致其他等方面的精神疾病。

妄想症的五大特殊类型之三、自罪妄想，又称罪恶妄想。患者毫无根据地认为自己犯了严重错误和罪行，甚至自己是罪大恶极、死有余辜，应该受到惩罚，以至于拒食或者要求劳动改造以此赎罪。主要见于情感性精神障碍抑郁发作，也可见于精神分裂症等其他精神疾病。

妄想症的五大特殊类型之四、物理影响妄想，患者认为自己的思维、情感、意志行为活动受到外界某种力量的支配、控制、操纵，患者不能自主，称其影响妄想。如果患者认为这种操纵其精神活动的外力是由某种先进仪器所发出的激光、X射线、红外线、紫外线等（ 均属于物理因素），就称为物理影响妄想。多见于精神分裂症。

妄想症的五大特殊类型之五、疑病妄想，患者毫无根据地坚信自己患了某种严重躯体疾病或不治之症，因而到处求医，即使通过一系列详细检查而多次反复的医学检查验证都不能纠正其歪曲的信念，称疑病妄想。严重的疑病妄想，患者认为“内脏已经腐烂了”“本人已经不存在，只剩下一个躯体空壳了”，又称虚无幻想（nihilistic delusion）。多见于精神分裂症，也可见于更年期和老年期精神障碍。

妄想症的治疗：

治疗妄想症的方法之一、团体治疗，配合上述治疗进行。有些病人可即时好转，但有些则较难治理甚至可持续终生。如若不予适当治疗，大部份病人仍可维持相对正常的社会生活，但也有病人不能自我照顾，情况严重。心理治疗，首先需建立良好的治疗关系，透过给予病人支持来改变某些行为。此外，病人要避免过度的压力，在压力情境下常会影响妄想强度，针对个案情形教导适当的适应技巧，或者配合认知行为治疗，可以减少个案对压力的不当反应。如果病人同意，应鼓励其家人一同参与治疗计划，对治疗进度有帮助。

治疗妄想症的方法之二、药物治疗，以抗精神病药物为主。治疗妄想症主要依靠药物，但对不同类型的妄想症，应选用不同的治疗方式。抗精神病药是其中一类药物。如果病人不配合治疗，可考虑使用抗精神病药物的长效针剂。如果病人情绪波动较大，包括出现精神病后的抑郁，便可使用抗忧郁药物。抗精神病药物，分为西药和中药两种，一般来说，要想使妄想症完全康复需要中药和西药配合使用才可以，而且需要专业的心理疏导的配合。中药代表为：银杏叶提取物；西药代表有奥氮平、氯氮平、氨磺必利、利培酮、舒必利等。西药的长处在于能够快速见效，而中药的长处在于能够修复受损脑神经使患者从根上康复。

当我们认识上述的内容后，大家应当对于妄想症的类型非常的了解了，妄想症的出现会困扰到较多的朋友，为此会给患者带来了严重的伤害，我们需要多了解一些关于妄想症的知识，需要将该病的类型了解透彻，积极的去预防妄想症才行。