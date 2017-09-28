39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 上海新科精神科医院 > 正文
综合
问医生

上海哪家医院能治好强迫症

2017-09-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

　　我们在做完很多的事情的时候还是不自信，或者是不确定，在强迫自己看一遍或者怎样，这就是强迫症，强迫症的症状在临床上有很多的，轻度强迫症的时候很多的人是不了解症状表现的，下面是关于强迫症的鉴别相关内容。

　　一、精神分裂症：早期可有强迫症表现，但内容逐渐变得荒谬不可理解、无焦虑、痛苦等相应的情绪反应；自知力差，不积极要求治疗或否认有病而拒绝治疗；随着病程发展，精神分裂症的特征性症状逐渐显露。

　　二、抑郁症：强迫症患者因疾病缠身、久治不愈、可产生抑郁情绪，甚至出现消极观念，但从无自杀行为，与抑郁症的对外界缺乏兴趣、思维迟钝、行为缓慢及情绪低落有别。

　　三、颞叶癫痫：偶可出现强迫观念和行为，呈发作性，并有其它颞叶癫痫的症状，脑电图、脑电地形图等检查可助鉴别。

　　希望以上内容可以给大家带来福音，生活中大家应该注意了解和认识，但是强迫症的危害是很大的，生活中，轻度强迫症患者做好相应的护理是可以治好的。生活中一定要注意关心身边强迫症患者。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈