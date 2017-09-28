上海哪家医院能治好强迫症

上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

我们在做完很多的事情的时候还是不自信，或者是不确定，在强迫自己看一遍或者怎样，这就是强迫症，强迫症的症状在临床上有很多的，轻度强迫症的时候很多的人是不了解症状表现的，下面是关于强迫症的鉴别相关内容。

一、精神分裂症：早期可有强迫症表现，但内容逐渐变得荒谬不可理解、无焦虑、痛苦等相应的情绪反应；自知力差，不积极要求治疗或否认有病而拒绝治疗；随着病程发展，精神分裂症的特征性症状逐渐显露。

二、抑郁症：强迫症患者因疾病缠身、久治不愈、可产生抑郁情绪，甚至出现消极观念，但从无自杀行为，与抑郁症的对外界缺乏兴趣、思维迟钝、行为缓慢及情绪低落有别。

三、颞叶癫痫：偶可出现强迫观念和行为，呈发作性，并有其它颞叶癫痫的症状，脑电图、脑电地形图等检查可助鉴别。

希望以上内容可以给大家带来福音，生活中大家应该注意了解和认识，但是强迫症的危害是很大的，生活中，轻度强迫症患者做好相应的护理是可以治好的。生活中一定要注意关心身边强迫症患者。