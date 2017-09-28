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上海强迫症治疗哪家医院好

2017-09-28
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　　上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

　　强迫症在人们生活中有很多，但是有的人是很轻微的，就像是有些人在锁了门之后，不放心，会在看一次，这就是强迫症的一种现象，强迫症的治疗方法深度的，强迫症患者也应注意定期的检查。我们一定要仔细的辨别。注意强迫症和感知异常的区分？

　　1、假性幻视

　　强迫表象是想到的图像，缺乏生动性和鲜明性；假性幻视是像做梦一样看到真实的图像，比想象更生动、更鲜明。

　　2、命令性幻听

　　命令性幻听容易误认为是强迫行为。命令性幻听患者反复做简单的动作，如不断在纸上抄写看见的字，问患者为何这样做，他会说：“脑中声音告诉我，让我抄写看到的字，连续抄3天。”又如女患者反复戴帽子摘帽子，走走停停，问患者为何这样做，她会说：“脑中有声音告诉她的，不这样做老公就不爱她了。”

　　3、音乐性幻听

　　强迫性回忆音乐是想到，不是听到音乐，是一种表象，可随自己的意愿出现或消失；音乐性幻听是听到音乐，不能随自己的意愿出现或消失，比强迫性回忆音乐更鲜明、更真切。

　　很多的人会把这二者分不清，希望患者能够正确的治疗，避免给自己带来影响，由于强迫症的诱发因素多，所以一些预防病情复发的事项患者也要有所了解。需要反复的看文章。

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