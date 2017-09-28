上海强迫症哪家医院比较好

上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

随着近代社会的不断发展，生活节奏的不断加快，生活压力也是越来越大，一些精神疾病的发病率也是逐年上升，有些常见的情绪状态逐渐恶化成精神疾病。其中强迫症就是较为常见的一种，很多人对强迫症不是很了解，也没有引起足够的重视。那么到底怎么样的人会患上强迫症呢？下面小编带大家来了解一下。

网上开展了《办公室一族，你是否有强迫症状？》的调查，超八成调查者都表示自己有不同程度的强迫症状。调查中，“你认为自己是否具有强迫症状”这一问题，近三成网友表示“有，且经常强迫自己做一些非必要的事情”；超过五成的网友表示，自己偶尔会强迫自己；只有不到二成的网友称从不勉强自己。

在“强迫症状发生在哪些方面”这一问题上，37.97%的网友都表示，每当出门后，只要不完全确定是否锁门，就要强迫自己返回检查。13.90%的网友爱强迫自己晚睡，表示就算困得不行了，也要强迫自己熬夜上网、看小说。其余的网友则分别选择了强迫自己反复做清洁、走楼梯必须走右边等等。还有一些白领列举了五花八门的自我强迫症状，如时不时翻下包以确认东西是否还在等。

在“你认为哪个行业最容易出现强迫症状”这一问题中，24.60%的网友选择了销售行业，排在第二位的是设计行业。网友认为强迫症状比较突出的还有：公关、人力资源、媒体等行业。调查发现，工作中越是多面手的人，就越容易出现一些看似怪异的强迫症状。

“‘强迫症’是焦虑症的一种，患者总是被一种强迫思维所困扰。在生活中反复出现强迫观念及强迫行为，患者虽然知道这样是没有必要的，甚至很痛苦，却无法摆脱。”上海市新科医院彭军主任说，在他们所接触的心理咨询和治疗的案例中，强迫症患者占到了10%左右，并且发病者多在35岁以下，以都市白领为主。

综上所述，发生精神分裂症状的很大部分是年轻的群体。如果不引起很好的重视，后果不堪设想，严重到扰乱社会生活。这告诉我们我们要从这几个因素入手，好好地改善这些状况。祝君健康。