上海强迫症医院哪家比较好

上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

强迫症有各种各样的类型，其中比较常见的一种叫“神经性强迫症”。那么什么是神经性强迫症呢？会有哪些症状表现？我们来了解一下吧。

这种疾病的常见表现有：

1、经常对病菌和各种疾病敏感，并非常的担心；

2、 经常反复洗手，且洗手时间与次数远远超过正常所需；

3、经常同样的话说好几遍，还想向别人解释自己说话的意思；

4、认为自己的穿衣、洗刷、吃饭、走路都要按一定的顺序进行；

5、经常反复的做某些事情，比如经检查门锁、煤气开关、做好的工作表、密封的信件等；

6、不自觉的回忆一些不愉快的事情；

7、经常对自己做过的事情产生怀疑；

如果您出现了以上症状中的一种或几种，如果症状比较轻可以通过调节获得康复，但如果是症状较为严重建议及时到专业医院，做到防患于未然。祝君健康。