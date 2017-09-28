上海哪家强迫症医院比较好

上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人。

爱情是个美好的字眼。但是生活中相恋的人有可能会有爱情强迫症。比如没打电话没做交流甚至没见面就开始变得丧失自我，这可不是一件好事。下面我们来看看其危害。

一、耗费精力

不断的给对方打电话，无时无刻不关注或不思考对方在干什么，就会浪费自己的精力，进而不能将精力放在学习、工作或其他要紧事上，导致学习、工作无法正常进行，学习成绩下降，工作完成率低。

二、浪费财力

一有时间就打电话问对方在干什么，为表示自己对对方的爱不断花钱为对方买一些自己感觉有意义的东西……话费，礼品费各种费用，各种开支导致手中钱越来越少，而这些钱都花的基本没有意义。

三、有碍工作与生活

爱情强迫症的危害还体现在影响双方生活和工作上，因为太注重对方，自己没有那么多时间完成工作，品质生活，而另一方也因为对方不断的电话干扰、质问而无法正常进行自己的工作和生活，使生活近于瘫痪。

四、导致分手

除了分手导致的自杀外，分手已经可以说是最严重的爱情强迫症危害了，一桩姻缘被一种精神障碍毁掉已不再是天方夜谭，更不是白日做梦，爱情强迫症到导致分手已切切实实发生在身边。

每个人都有自己独特的人生，爱情虽然是非常美好的，但是如果不断强迫自己去干一些傻事，不但影响双方生活，也可能会患上精神疾病。大家一定要引起重视。