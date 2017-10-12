上海精神分裂症科的医院

上海新科医院，是一所现代化医疗机构。医院自成立以来，以中医传统疗法为基础，结合现代化高科技的特色方法，逐渐形成了以精神科 上海新科医院精神科隶属于上海新科医院，实行全面经营，共享前沿的技术和优质的管理。充分借鉴国外医院管理集团成熟的运作模式和先进的管理理念，结合我国卫生事业发展的实际情况，形成了一套系统的具有自己特色的管理体系。今后，将致力于形成医疗资源的聚集效应，大力提升各托管医院的价值，受益于医院，让利于病人

现在这个社会，患上精神分裂症的人很多，出现这种疾病后，患者往往比较多疑，脾气变化大，注意力不集中，变化无常，因此，患者需要合理的进行治疗。以免出现大的危害，专家表示，治疗这种疾病的方法很多，我们一起来看看精神分裂症的治疗方案是什么？

精神分裂症的治疗方案是什么？

一，药物治疗。因为患者的情绪变化大，而且不稳定，所以，平时应该让患者服用一些药物，这样可以起到镇静作用。也可以避免病情继续发展，通过用药，可以稳定患者情绪，而且有助于疾病恢复。在疾病稳定期间，抗精神药物对患者的副作用很大，所以要慎用药物。根据患者的情况来确定药物的剂量。

二心理治疗，心理治疗是非常关键的，要根据患者的情况，出合理的开导方法，采取支持心理技术。对患者的病情进行干预。多跟患者聊天，了解患者的压力和内心的不满。有效地解决家庭矛盾，开展家庭心理治疗，减少复发。

三，平时要让患者多做一些自己喜欢的事情，培养患者的兴趣。多参加有一些意义的活动。丰富患者的精神生活，让患者的情绪更加活跃，这样可以改善大脑记忆能力，防止衰退，平时不要激怒患者，要注意患者的情绪变化。

四，家庭治疗。为患者营造一个好的家庭氛围。告诫患者家属如何去做，对患者要有同情心，耐心和蔼的，配合治疗。有效的改善患者的社交能力，行为，和自理能力。平时也要注意患者的饮食，不要吃辛辣刺激食物，以免导致精神变化大。

温馨提示，上述的这4种治疗方案。对环境变迁都有很大帮助，希望家人可以配合，此片的出现跟心理因素有很大关系，所以，一定要注意患者的心理变化，合理的进行治疗，这样才能提高康复几率，同时也要注意护理方案，希望大家可以做到。