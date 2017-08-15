宿迁男科泌尿科？男科学是门新兴的医学分科，所以还十分的年轻而朝气蓬勃，也因如此，很多男性患者根本不清楚男科究竟是看些什么病的，所以即使身有男科方面的疾病也不敢轻易到男科医院进行治疗。所以今天宿迁同仁医院男科的医生就来为大家好好的讲解下男科所看的疾病。

宿迁男科泌尿科？男科主要看以下这几类疾病：

1、不育症：也就是那些结婚一段时间却不能怀孕的夫妇，可到男科就诊。要知道孕育下一代不仅跟女性生育能力有关，跟男性生育能力也密切的相关。

另外，作为患者需要清楚的是，对于男性的一些不育初步检查，比如说体格检查、精液检查、激素检查等，皆是无创性检查。相对于女性不孕不育检查来说是更为简便而快速的。

2、性功能障碍：常见性功能障碍包括：勃起功能障碍、早泄、遗精、勃起异常等。

男人在碰到阳痿、早泄这类问题时往往会羞于开口，这是种正常心理。但若是不及时诊治是会加重心理负担、破坏夫妻之间的感情。正因如此有些患者往往会被一些不良广告所害，误服一些所谓的“保健品”。建议男性患者在遇到这种情况一定要到正规男科医院进行就诊。

宿迁男科泌尿科？青少年遗精本就是正常的生理现象，但若是遗精次数过多或是由于遗精而带来心理上的负担就是不正常了。如果男性碰到了这样的情况不妨到男科医院来看看，或许这种现象的出现仅仅是由于患者的睡姿不佳所致。

3、前列腺疾病：慢性前列腺炎是常见病跟多发病。症状复杂而同时又缺乏特异性。这种疾病往往让男性患者十分苦恼。

良性前列腺增生，又被叫作前列腺肥大，是老年人的特权。男人在步入老年后往往会出现前列腺增生。此病的主要症状就是排尿困难跟夜尿次数增多，通俗点来讲就是小便需要要等待、费力、尿不远、夜里次数多。

4、性心理异常：这类疾病主要包括性欲亢进、性欲低下、性厌恶等。这类疾病表现虽然很明显，但就诊的人却特别少。

当然男科医院还会接诊其他一些患者，比如睾丸炎、附睾炎、男性更年期疾病、有关男性性传播疾病等。

温馨提醒：宿迁男科泌尿科？男性朋友们对于男科疾病应摈弃故有传统思想跟认识，在出现男科疾病症状时，就应该勇敢到正规男科医院进行诊治，为了自己的健康，也为了幸福生活。更多关于男科病的疑问，可求助于宿迁同仁医院男科的在线医生，由医生来提供建议跟指导。