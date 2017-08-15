宿迁男性泌尿科？环境污染，工作压力跟竞争加重，加上饮食结构出现变化等，致使男性健康状况呈现出下滑的趋势。但大多数男性觉得男科疾病很是隐私，所以都不愿意到正规医院去看病。对此，宿迁同仁医院男科医生指出，这种行为无疑会延误诊治良机，严重影响到男性患者身心健康及家庭幸福。

男性健康的现状不容乐观

宿迁男性泌尿科？在中国3亿多的成年男性当中，他们在一生中，接近50%的人曾经经历前列腺疾病，性功能障碍的发生率占到50%。而有新的调查显示，已婚夫妻存在不孕不育症的患者占到15%，其中男女因素各占到了50%。因此，男性也需要关注自身健康，发现男科病要就是检查并对症治疗。

目前存在男科疾病的患者在诊治上所存在的误区：1.害羞，觉得这是见不得人的事，所以就凑合自己买点药吃吃。2.偏信广告，什么都能拿来治甚至将保健品当成药来吃。3.缺乏知识。以下男科疾病的治疗问题尤其需要患者加以注意的：

宿迁男性泌尿科？男性不育症所存在的误区：1.生不生孩子那可是女人的问题(在不育症当中男女方的因素各占到了50%)。2.偏信于广告、盲目的就医。

走出误区支招：1.到正规男科医院进行科学诊治。2.向育龄夫妇普及正确的生育知识。

前列腺疾病所存在的误区：1.夸大了前列腺炎所存在危害，采取过度的治疗。2.低估了前列腺癌所存在的危害性。

走出误区支招：1.正确的理解前列腺炎对于男性患者的影响。2.做到定期检查、早期发现、及时科学规范诊治。

性功能障碍所存在的误区：1.羞于到正规男科医院进行诊治。2.迷信于一些不实的广告。3.将保健品当作是治疗的良方。

走出误区支招：1.性功能障碍也是常见的男科病，应采取合理的治疗。2.针对不同的病因，接受合理的治疗方案。3.女性应该主动关心男性的健康，而不应施以压力。

性传播疾病所存在的误区：1.忽视相应的预防措施。2.心存侥幸，或暗地就医。3.忽视了配偶的治疗。

走出误区支招：1.控制住传染源。2.及时进行诊断、合理的采取治疗。3.夫妻双方要做到同时诊治。

温馨提醒：宿迁男性泌尿科？对于男科病，男性患者千万别想着拖延治疗，因为一直拖着不治，小病将会酿成大灾，贻误治疗时机。尽快选择正规男科医院接受科学诊治，来早日恢复健康。更多关于男科病的疑问，可以与宿迁同仁医院男科的在线医生交流，由医生来答疑解惑。