宿迁男科泌尿？无精症作为最难治的不育症之一，给患者带来深重的痛苦，也给医生带来无数困扰。在所射出的精液中连续3次找不到一个精子，称为无精子症。无精症约占男性不育症患者的15%-20%，病因繁多，概括起来分为两大类。一是睾丸本身功能障碍，称为原发性无精子症或非梗阻性无精症。二是睾丸生精功能正常，但因输精管道阻塞，精子无法排出体外，称为梗阻性无精症引。

宿迁男科泌尿？这五个因素会导致无精症

1、睾丸本身病变：睾丸外伤、炎症、扭转以及睾丸血管病变。

2、有害物质：放射损伤及药物特别是细胞毒性药物等因素，使睾丸生精细胞损害，严重时可致无精子症。

3、遗传性疾病：常染色体或性染色体异常影响睾丸生成精子。

4、疾病：内分泌疾病、垂体功能亢进或低下、垂体肿瘤、肾上腺功能亢进或低下、甲亢或甲低均可影响精子生成而造成无精子症。严重的全身性疾病和营养不良也可致无精症。

5、先天性睾丸异常：睾丸发育异常或睾丸位置异常均能使精子生成障碍。

做好日常护理才能有效应对无精症

注重养生，注意对肾精的养护

宿迁男科泌尿？一些男性朋友平时工作忙，对保健养生毫不在意，这对男性，尤其是无精症患者来说是一种错误，男性养生一是要注重调整饮食结构、充养肾精;二是要减少对肾精的耗损。从中医的角度来分析，肾精又称为先天之精，主要来源于父母，并在出生后不断得到后天饮食等的滋养和补充，注重后天的调养，加强对肾精的补充和养护，对无精症患者的临床治疗是非常有效的。

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