39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 宿迁同仁医院男科 > 正文
综合
问医生

宿迁泌尿男科？

2017-08-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　宿迁泌尿男科？男性不育也是夫妻不孕不育的常见原因，造成男性不育的原因也是多种多样，男性不育是一种病因病症较为复杂的疾病，需与其他生殖系统疾病认真鉴别，并有针对性地进行治疗。那么，男性不育与哪些疾病有关？

　　宿迁泌尿男科？与男性不育有关的疾病

　　1、慢性前列腺炎

　　慢性前列腺炎是一种可导致精液正常成分和理化性质改变的疾病，进而影响精子的活力和存活能力，使男性的生育能力受到一定影响，需与男性不育疾病认真鉴别，只要积极治疗，是完全可以康复的。

　　2、精囊炎

　　宿迁泌尿男科？精囊炎患者大多伴有结核性疾病，如结核性附睾炎或结核性前列腺炎，常会表现出性交射了之后明显的下腹部或阴部疼痛肿胀等症状，实验室检查可发现精液中果糖浓度异常或白细胞数量增多等指标，需与男性不育相区别，以防因误诊而耽误疾病早期上佳治疗时机。

　　3、生殖道感染

　　生殖道感染主要是由于生殖道组织炎性增生导致的输精管壁增厚以及管腔纤维化狭窄，进而引发精子无法正常排出或造成精子活力下降等不良后果，需与男性不育性疾病认真鉴别，并积极治疗感染，以防止病情迁延而影响男性生育功能。

　　宿迁泌尿男科？预防男性不育要注意哪些

　　1、改掉不良的生活习惯，增强体质。

　　患者应戒烟、戒酒、忌辛辣之品，生活起居养成良好的规律，加强营养，进行适度的体育锻炼。

　　2、夫妇配合过好适度、有效、和谐的性生活。

　　治疗不育症切忌急躁，夫妇双方应密切配合，坚持测定妻子的排卵期，在排卵期前后适当增加同房次数，增加受孕机会。

　　3、遵从医生的合理治疗。

　　不育症属难治性疾病切忌道听途说，误服补药。应在专科医生的指导下合理治疗。适宜手术的患者应进行手术治疗，适宜药物治疗的患者应坚持服药。必要时进行人工受精等先进方法。如实在是治疗无望，可按照法律程序办理领养手续。

　　温馨提醒：宿迁泌尿男科？对于患者而言，也不能完全将希望寄托于专科医生的诊疗，患者本身更需要积极配合一些有效护理才对！患者需注意改善不良的饮食习惯、节制性交行为、加强锻炼、治疗并发症，这样才利于提高整体的疗效，减少复发情况，维护身心健康！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈