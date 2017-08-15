宿迁泌尿男科？男性不育也是夫妻不孕不育的常见原因，造成男性不育的原因也是多种多样，男性不育是一种病因病症较为复杂的疾病，需与其他生殖系统疾病认真鉴别，并有针对性地进行治疗。那么，男性不育与哪些疾病有关？

宿迁泌尿男科？与男性不育有关的疾病

1、慢性前列腺炎

慢性前列腺炎是一种可导致精液正常成分和理化性质改变的疾病，进而影响精子的活力和存活能力，使男性的生育能力受到一定影响，需与男性不育疾病认真鉴别，只要积极治疗，是完全可以康复的。

2、精囊炎

宿迁泌尿男科？精囊炎患者大多伴有结核性疾病，如结核性附睾炎或结核性前列腺炎，常会表现出性交射了之后明显的下腹部或阴部疼痛肿胀等症状，实验室检查可发现精液中果糖浓度异常或白细胞数量增多等指标，需与男性不育相区别，以防因误诊而耽误疾病早期上佳治疗时机。

3、生殖道感染

生殖道感染主要是由于生殖道组织炎性增生导致的输精管壁增厚以及管腔纤维化狭窄，进而引发精子无法正常排出或造成精子活力下降等不良后果，需与男性不育性疾病认真鉴别，并积极治疗感染，以防止病情迁延而影响男性生育功能。

宿迁泌尿男科？预防男性不育要注意哪些

1、改掉不良的生活习惯，增强体质。

患者应戒烟、戒酒、忌辛辣之品，生活起居养成良好的规律，加强营养，进行适度的体育锻炼。

2、夫妇配合过好适度、有效、和谐的性生活。

治疗不育症切忌急躁，夫妇双方应密切配合，坚持测定妻子的排卵期，在排卵期前后适当增加同房次数，增加受孕机会。

3、遵从医生的合理治疗。

不育症属难治性疾病切忌道听途说，误服补药。应在专科医生的指导下合理治疗。适宜手术的患者应进行手术治疗，适宜药物治疗的患者应坚持服药。必要时进行人工受精等先进方法。如实在是治疗无望，可按照法律程序办理领养手续。

温馨提醒：宿迁泌尿男科？对于患者而言，也不能完全将希望寄托于专科医生的诊疗，患者本身更需要积极配合一些有效护理才对！患者需注意改善不良的饮食习惯、节制性交行为、加强锻炼、治疗并发症，这样才利于提高整体的疗效，减少复发情况，维护身心健康！