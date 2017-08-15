宿迁男科泌尿外科？男性不育症人数在最些年正在不断上升之中，很多家庭会因为这个疾病而出现了分崩离析的状态之中，原本幸福的家庭也会因为这样受到非常大的影响。那么，男性不育有哪些表现症状？

1、精液增多和精液减少

宿迁男科泌尿外科？一般正常一次性排出的精液量为2～6毫升，少于1.5毫升为精液减少症，多于6毫升为精液增多症，精液增多不等于精子增多。

2、睾丸生精功能异常

可采用常用绒毛促性激素肌注或口服克罗米芬。伴有精液常规异常的精索静脉曲张者，需要行精索高位结扎术，隐睾或睾丸下降不全者可行睾丸下降固定术，以促进睾丸的生精功能。

3、精液不液化

男人不育的症状表现在一般正常的精液呈均匀流动液体，如果离体精液在室温下(22～25摄氏度)60分钟仍不液化或仍含有液化的凝集块，称为"精液不液化症"，则影响精子的凝集或制动，减缓或抑制精子正常运动。

4、输精管异常

宿迁男科泌尿外科？积极治疗性功能障碍，保持正常的性生活。对于输精管堵塞或曾经接受过不孕手术的患者，可利用手术用显微镜做输精管复原术。对那些手术失败或先天无输精管的患者，最近利用显微技术，用细针从附睾等部位的组织取精后，再利用它做试管婴儿。

5、精索静脉曲张

男人不育的症状精索静脉曲张是指精索的蔓状静脉丛扩张，它会使睾丸的血液回流受阻，温度上升，代谢紊乱，加上有害物质不能及时排出，使睾丸生精障碍，造成少精、精子畸形及活力下降引起不育。

6、性功能障碍

男人不育症的症状包括勃起功能障碍、早泄、性欲减退等，是导致不育的重要原因。勃起功能障碍是指阴茎不举或不坚，不能插入阴道完成夫妻生活。而不射或逆行射，是纵使夫妻生活却没有足够的精液进入阴道，不能实现精卵相遇并结合。

温馨提醒：宿迁男科泌尿外科？当出现男科疾病的时候，千万不可盲目的轻信江湖游医，或是找一些不规范的小诊所治疗，想要获得满意效果、维护自身安全，正规男科医院才是患者的明智选择。宿迁同仁医院男科只看男科所以更专业，有需要的男性患者可以跟在线医生取得联系，并获得治疗帮助。