宿迁看男科到哪里好？男性不育使很多家庭受到了困扰，而且还让男性朋友特别没有面子，因此对于该疾病，我们必须要趁早进行治疗。那么，男性不育要做哪些检查呢？

宿迁看男科到哪里好？男性不育症怎么检查

1、精液常规检查

这是测定男性生育力的最基本、最重要的临床指标，有关精液的参数是医师需要了解的，患者要注意的是：3—5天不同房去检查;尽量用手淫方法取标本;要能保证获得全部精液;2周内复查1—2次。

2、精浆生化检查

对精浆的化学成分分析有助于对附睾、前列腺、精囊腺功能的了解。患者有精液量少、无精症、少精症、不明原因的精子活动力下降、附属性腺先天缺陷及附属性腺疾病等情况时，可作精浆生化检查，常见有果糖、肉毒碱、酸性磷酸酶等。

3、与男性不育有关的微生物检查

宿迁看男科到哪里好？男性泌尿、生殖系统感染常常导致男性不育，与男性泌尿、生殖系统感染有关的病原微生物有细菌、病毒、螺旋体、支原体、衣原体等，常见有淋球菌、乳头状瘤病毒、腺原体、沙眼衣原体等。

4、与男性有关的内分泌检查

生殖内分泌功能障碍影响男性的性功能和生殖功能，是男性不育症的一个重要原因，内分泌检查主要是有关性激素T、FSH、LH、PRL、E2的测定和各种激发试验，如HCG刺激试验等。

5、与男性不育有关的遗传学检查

男性相关染色体及基因的正常是维持正常生殖功能的基础，染色体及基因的异常对导致性分化异常和(或)精子生成障碍，从而严重影响生殖功能。因此，对现有性别分化异常或身体有其他遗传缺陷、无精症和严重少精症、有遗传病家族史、习惯性流产夫妇做染色体及基因检查，有着十分重要意义。

温馨提醒：宿迁看男科到哪里好？对于患者而言，也不能完全将希望寄托于专科医生的诊疗，患者本身更需要积极配合一些有效护理才对！患者需注意改善不良的饮食习惯、节制性交行为、加强锻炼、治疗并发症，这样才利于提高整体的疗效，减少复发情况，维护身心健康！