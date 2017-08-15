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宿迁看男科去哪好？

2017-08-15
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　　宿迁看男科去哪好？如今，有很多已婚男女都受到了不孕不育症的折磨，甚至有些家庭因此而走到了离婚的边缘。鉴于这样的情况，不孕不育症患者朋友们务必要及早接受治疗，同时也应当在接受治疗时注意远离常见的治疗误区。那么，男性不育通常有哪些误区呢？

　　误区一：有孕育史，就一直能生育

　　不育(孕)症分为原发性不育(孕)和继发性不育(孕)，所谓继发性不育(孕)就是指曾经有过孕育史和致孕史而现在不能孕育。过去能够正常生育，多年后患了无精子症的人在临床也时有发现。

　　误区二：坚持错误的孕育常识

　　宿迁看男科去哪好？两次月经中间或月经第14天是排卵日。月经期有长有短，周期也不尽一致。确切的判断方法是下次月经前的第14天左右(13~15天)为排卵日。如果月经周期34天，排卵日不是上次月经后的第17天，而是在第20天前后。性生活过频或过少更容易怀孕。这两种想法都是错误的。超过10天不排精，精子活动力会降低;而频繁同房会使精液量减少，也降低了妊娠几率。3~5天排精一次，精子的活动力上佳，也不影响精液量。在女性排卵期前后可一周有两次性生活。

　　误区三：重治疗轻检查

　　治病的关键是明确病因，只有明确诊断才能对症下药。在没有明确病因前盲目治疗，不仅浪费钱财，而且还可能引起一系列副作用。

　　误区四：光吃药不检查

　　宿迁看男科去哪好？不孕症的治疗是按周期进行的，特别是内分泌失调更不能含糊。譬如卵巢功能低下、黄体功能不全、多囊卵巢综合征、子宫发育不良等，往往需要几个周期。盆腔炎所致的输卵管阻塞、积水，治疗时更宜一鼓作气地治疗。服雌激素、孕激素时，随意停药还会导致月经失调、不规则阴道出血;抗生素间断使用则易产生耐药性，再治效果不佳;促排卵药间断服用，则常常会前功尽弃。

　　误区五：轻信秘方、盲信中医中药延误病情

　　不育(孕)的原因非常复杂，只有通过现代科学的检测手段明确病因，针对性治疗，才能治好。偏方、秘方只是经验方，它没有针对性，并不是对每个人都有效，有时反而会耽误病情，延误治疗。

　　温馨提醒：宿迁看男科去哪好？当出现男科疾病的时候，千万不可盲目的轻信江湖游医，或是找一些不规范的小诊所治疗，想要获得满意效果、维护自身安全，正规男科医院才是患者的明智选择。宿迁同仁医院男科只看男科所以更专业，有需要的男性患者可以跟在线医生取得联系，并获得治疗帮助。

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