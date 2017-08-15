宿迁看男科去哪里好？包皮龟头炎又分为包皮炎和龟头炎，由于常常同时出现故称为阴茎包皮龟头炎。这种炎症可以是感染性的和非感染性的，临床上以感染性的包皮龟头炎较多见。

宿迁看男科去哪里好？包皮龟头炎在实际临床中由于患者对包皮龟头炎的认识不足和医生的不规范、不得当治疗，也使得包皮龟头炎的反复发作危害加剧。

1.容易被忽视而失治。

由于包皮龟头炎发病率高，初期症状较轻，时好时坏，所以在日常生活中易被忽视，直到严重时就诊。到就诊时已经伴有并发症和合并症，对生殖健康系统已经造成了较大的损伤，所以一定要早检查早治疗。

2.误认为性病而误治。

当出现龟头炎时，多数患者认为是性病，自用外用消毒消炎的清洁剂，这样局部皮肤受到强烈的化学刺激出现红肿、渗出加剧了炎症反应，最终可形成慢性包皮龟头炎。而且也有些诊疗技术不佳的医生，或者因利益因素故意当作性病治疗，给患者身体和经济上造成很大的伤害。

3.不规范的传统疗法效果有限。

宿迁看男科去哪里好？临床上不规范的治疗使得病情反复发作，同时由于包皮龟头炎病程长，抗生素的不规范使用和滥用，病菌容易产生耐药性等，使得传统的治疗达不到理想的效果，长期慢性炎症对泌尿生殖健康造成影响，出现前列腺炎，阳痿早泄等疾病。

4.包皮过长等因素易被忽视。

包皮过长也是包皮龟头炎发病和反复不愈的重要因素，如果不进行包皮过长的治疗，病菌和炎性分泌物容易藏匿与包皮里直接作用于病变部位或者新的组织结构，加剧病情或导致性的病灶，所以如果存在包皮过长需要及早治疗。

温馨提醒：宿迁看男科去哪里好？对于患者而言，也不能完全将希望寄托于专科医生的诊疗，患者本身更需要积极配合一些有效护理才对！患者需注意改善不良的饮食习惯、节制性交行为、加强锻炼、治疗并发症，这样才利于提高整体的疗效，减少复发情况，维护身心健康！