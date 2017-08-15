宿迁看男科哪个地方好？大多数的疾病都是在这种疾病的发展前期，如果能够及时的发现并进行治疗的话，才能够让自己尽快的控制病情，并且早日恢复到健康的身体，如果病情越来越严重的话。那么，前列腺增生到底是怎么回事呢？

前列腺增生注重调理

宿迁看男科哪个地方好？男科专家介绍，前列腺增生虽然是常见病症但往往也是常被忽略的病症。就是偶然发现，也不会被重视，有些患者为了省时省力就选择用药物来对抗前列腺增生。

由于药物服用简便，购买方便，于是成了不少中老年朋友的最爱，如果感觉不适，吃几粒就感觉没事了。殊不知，再好的药物也只能治标不能治本，真正要“斩草除根”还需要日常生活的精心护理。

手术治疗不存在一劳永逸

经药物治疗后，夜尿次数仍频繁，排尿困难无好转，影响患者生活质量;急性尿潴留反复发作;伴有多次肉眼血尿、尿路感染、继发肾输尿管积水和肾功能损害;伴发膀胱结石、憩室以及疝、痔、脱肛等并发症，均应采用手术治疗。

不论是开放手术治疗良性前列腺增生症，还是经尿道电切或激光切除前列腺，都是把增生的前列腺组织切除。

而前列腺的包膜还在体内，包膜还有可能患病，如前列腺癌和前列腺炎等，故切不可掉以轻心。所以，良性前列腺增生症手术后绝非一劳永逸，要定期到医院复查评估。

宿迁看男科哪个地方好？专家认为，中年开始预防效果好。前列腺增生症发展缓慢，病程长，若能从中年开始预防，效果更好。多数患者只要能坚持自我保健，注意及时治疗，效果均很好。

温馨提醒：宿迁看男科哪个地方好？对于患者而言，也不能完全将希望寄托于专科医生的诊疗，患者本身更需要积极配合一些有效护理才对！患者需注意改善不良的饮食习惯、节制性交行为、加强锻炼、治疗并发症，这样才利于提高整体的疗效，减少复发情况，维护身心健康！