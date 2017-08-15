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宿迁看男科疾病哪里好？

2017-08-15
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　　宿迁看男科疾病哪里好？前列腺增生以尿频、排尿困难等为主要特殊，病情严重时发生尿潴留，少数患者合并尿路结石和感染，晚期可致肾功能损害。前列腺增生手术是治疗前列腺增生常见方法，但是很多人觉得手术危害大。那么，前列腺增生是否要手术治疗呢？

　　宿迁看男科疾病哪里好？许多网友问，前列腺手术是否安全，现在一般都采用什么手术方法？专家介绍说：前列腺增生是个老疾病，以前主要采用经膀胱将前列腺内腺剜除的手术方式。但这种方法创伤很大，病人的恢复期很长，风险很高。目前此种方法仅适用于前列腺很大的病人。

　　宿迁看男科疾病哪里好？那么，前列腺增生手术方法是什么呢？

　　1、经尿道前列腺电切术，适用姑息性手术;

　　2、耻骨上经膀胱前列腺切除术，适用于开放性手术;

　　3、耻骨后前列腺切除术，适用开放性手术;

　　4、经会阴前列腺切除术，适用开放性手术。

　　宿迁看男科疾病哪里好？前列腺增生术后如何护理？

　　避免骑车，禁止剧烈运动，避免久坐，避免性生活。防治机械刺激导致前列腺手术创面出血。

　　多食蔬菜、水果，保持大便通畅，避免便秘，避必要时可以服用一些软化大便的药物，如麻仁丸等，免大便时过度用力导致创面出血。

　　宿迁男科医院在线咨询。白天应多饮水，稀释尿液，减少尿液刺激性。晚上应减少饮水量，防治起夜次数过多，影响休息。

　　温馨提醒：宿迁看男科疾病哪里好？以上就是对于前列腺增生的相关介绍，希望能够帮助到前列腺增生患者，如果男性患者正处于治疗误区中，请及时改正，以免前列腺增生久治不愈！更多有关前列腺增生的疑问，可以咨询宿迁同仁医院男科在线医生，由医生来解答。

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