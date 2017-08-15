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宿迁看男科那家好？

2017-08-15
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　　宿迁看男科那家好？前列腺增生是一种男性常见的疾病，如不能及时的治疗，对前列腺增生患者的健康有着很大的威胁，要想早点发现前列腺增生，就得了解前列腺增生早期症状。那么，前列腺增生早期症状有哪些？

　　宿迁看男科那家好？前列腺增生早期症状

　　(1)排尿次数增多：无论白天或晚上，排尿次数一反往常地增多，远远超过白天3-4次、晚上1-2次的正常情况。

　　(2)排尿不畅：当感到尿液开始排尿时，尿液并不能畅快地排出，要站在厕所旁一会儿尿液才能排出。

　　(3)排尿无力：正常尿液排出时有一股冲力，所以尿液有一定的速度和射程，前列腺增生后尿流不仅变细，而且排出时无力，尿流也不成为一条抛物线排出，射程也不远。

　　(4)排尿疼痛与尿急：前列腺增生时，膀胱里尿液排不干净，容易引起细菌感染，发生尿路感染后，尿频症状格外明显，排尿时感到疼痛，一有尿意便迫不及待要排尿，但排尿又不通畅。

　　(5)排尿中断：尿液经常“囤积”在膀胱里，尿液里许多结晶体容易凝集形成结石，易造成尿液中断。

　　(6)血尿：肥大前列腺组织充血，也容易引起血尿。

　　温馨提醒：宿迁看男科那家好？对于患者而言，也不能完全将希望寄托于专科医生的诊疗，患者本身更需要积极配合一些有效护理才对！患者需注意改善不良的饮食习惯、节制性交行为、加强锻炼、治疗并发症，这样才利于提高整体的疗效，减少复发情况，维护身心健康！

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