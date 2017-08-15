宿迁看男科哪好？目前绝大多数男性对前列腺增生的认识明显不足，很多人还有久坐、憋尿、过度吸烟等不良生活习性，这些都可能会引发你的前列腺“发福”。专家介绍说其实在平时的生活中前列腺增生有九“忌”。那么，前列腺增生有哪些禁忌呢？

一、忌食辛辣：一些辛辣刺激性食品，既可导致生殖器官充血，又会使痔疮、便秘症状加重，从而压迫前列腺，加重排尿困难。

二、忌饮水少：饮水过少不但会引起脱水，也不利排尿对尿路的冲洗作用，还容易导致尿液浓缩而形成不溶石。故除夜间适当减少喝水，以免睡后膀胱过度充盈，白天应多喝水。

三、忌酒：饮酒可使前列腺及膀胱颈充血、水肿而诱发尿潴瘤。

四、忌拖延：一旦发现前列腺增生应该立刻到有资质的大医院，在专业医生的知道下做到及时治疗、才能更快的完全治疗前列腺炎、膀胱炎与尿道结石症等。

五、忌过劳：中医讲究辨证治疗，过度疲劳会耗伤中气，中气不足会导致排尿无力，容易引起尿潴瘤。

六、忌感冒：特别是秋末至初春，天气变化无常，是感冒的高发季节。寒冷往往会使病情加重。因此，患者一定注意防寒，预防感冒和上呼吸道感染等。

七、忌久坐：大家知道经常久坐的人容易得痔疮。痔疮一旦加重，又会引起阴部充血，导致排尿困难。经常参加文体活动及气功锻炼等，有助于减轻此症状。

八、忌乱用药：有些药物有强烈的副作用，可加重排尿困难，剂量大时可引起急性尿潴瘤，其中主要有阿托品、麻黄素片、颠茄片、及异丙基肾上腺素等。近年来又发现钙阻滞剂和异博定，能促进泌乳素分泌，并可减弱逼尿肌的收缩能力，加重排尿困难，故宜慎用或不用这方面的药物。

九、忌憋尿：憋尿会造成膀胱过度充盈，使膀胱逼尿肌张力减弱，排尿发生困难，容易诱发急性尿潴瘤，因此，一定要做到有尿及时排。

温馨提醒：宿迁看男科哪好？当出现男科疾病的时候，千万不可盲目的轻信江湖游医，或是找一些不规范的小诊所治疗，想要获得满意效果、维护自身安全，正规男科医院才是患者的明智选择。宿迁同仁医院男科只看男科所以更专业，有需要的男性患者可以跟在线医生取得联系，并获得治疗帮助。