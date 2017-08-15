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宿迁看男科哪里好？

2017-08-15
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　　宿迁看男科哪里好？在我们的日常生活当中，男性精囊炎患者并不少见。对于精囊炎由于症状不明显，容易被男性朋友所忽视，且需要在专业的检查下才能确诊。那么，如果怀疑精囊炎要做哪些检查呢？

　　宿迁看男科哪里好？精囊炎要做哪些检查？

　　一、尿道镜检查：检查中可见精阜呈炎性改变，有时表面还会呈颗粒状、肉芽肿样增生，并可见到有脓性分泌物或血性分泌物流出。

　　二、果糖值检查：一般精浆果糖的正常值为0.87-3.95g/L，长期的慢性精囊炎可引起果糖含量降低。

　　三、细菌培养：仅作精液细胞学检查或是细菌培养，即使呈现阳性，也不能肯定是精囊炎。

　　四、精囊造影：目前主要是通过经阴囊皮肤直接穿刺输精管行精道造影，由此来鉴别是否得了精囊炎等。

　　五、经直肠B超检查：病程较短者可见精囊增大，呈梭形，远端呈椭圆形，囊壁粗糙并增厚，而病程较长者可见精囊缩小的现象。

　　宿迁看男科哪里好？精囊炎患者日常怎么护理？

　　1.饮食清淡，注意饮食卫生，不饮酒，不食辛辣刺激食物，以免引起前列腺充血;戒除手淫，控制性生活，每周不超过一次，禁忌性交中断。

　　2.不宜长时间、骑车和久坐，办公室工作人员每隔1～2小时应站起来活动一会儿。

　　3.加强锻炼，增强体质，避免感冒等上呼吸道感染，及时治疗龋齿、预防腹泻，积极治疗身体其他部位的感染，提高机体抗病力。

　　4.已经生育的患者可睡前可用45℃热水坐浴1～2次。未生育过的患者不可用此法，以免影响生育能力。定期进行前列腺按摩，可促进血液循环，有利炎性分泌物排出，但动作宜轻柔，手法不宜过重。

　　5.经常按摩，精囊炎患者可定期进行前列腺按摩，可促进血液循环，有利炎性分泌物排出，但动作宜轻柔，手法不宜过重。已经生育小孩的患者，每日睡前可用45℃热水坐浴1～2次，每次30分钟。未生育过的患者不可用此法，以免影响生育能力。

　　温馨提醒：宿迁看男科哪里好？对于患者而言，也不能完全将希望寄托于专科医生的诊疗，患者本身更需要积极配合一些有效护理才对！患者需注意改善不良的饮食习惯、节制性交行为、加强锻炼、治疗并发症，这样才利于提高整体的疗效，减少复发情况，维护身心健康！

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