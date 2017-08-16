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沈阳治疗尖锐湿疣专业的是哪里

2017-08-16
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核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　得了尖锐湿疣要注意的事情：尖锐湿疣患者首先不要过于慌张和沮丧，应该树立信心来治疗疾病，任何疾病的治疗，乐观积极的心态很重要。尖锐湿疣患者要注意以下几点：

　　1、尖锐湿疣的治疗关键是治疗方法一定要正确。在治疗过程中不要喝酒，不要吃牛，羊，狗肉等辛辣刺激性食物以免加重病情及影响疗效。

　　2、不要害羞，开诚布公地与家人沟通，必要时一起参加有关性病知识的学习，以取得他们的谅解、支持和关心，共同寻找一家专业的医院。得了尖锐湿疣要注意的事情

　　3、根据自己的体制及病源特征，用最适合自己的医疗方式。

　　4、有睡眠障碍者，可在医生指导下服用适量的镇静Y.A.O物。得了尖锐湿疣要注意的事情

　　5、参加一些健康有益的活动，如听音乐、下棋、郊游、适当的体育锻炼、朋友聚会等，这样做的目的是分散注意力。

　　6、在治疗尖锐湿疣的同时一定要注意随时保持心态的健康。

　　得了尖锐湿疣要注意的事情：除此之外，饮食需要改变，以增强免疫力，避免常常感染霉菌，应少吃淀粉类、糖类以及刺激性的食物如酒、辣椒等，多吃蔬菜水果类，水分要充足。

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