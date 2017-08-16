沈阳治疗尖锐湿疣正规的是哪里

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了解尖锐湿疣？尖锐湿疣是个危害很大的疾病，我们要对这种疾病很了解，才会在生活中多加注意，做好预防工作。我们一起来了解一下了解尖锐湿疣。

1.典型的尖锐湿疣

生殖器和肛周为好发部位，男性多见于包皮、系带、冠状沟、龟头、尿道口、阴茎体、肛周、直肠内和阴囊，女性多见于大小阴唇、后联合、前庭、阴蒂、宫颈和肛周。偶可见于阴部及肛周以外的部位，如腋窝、脐窝、口腔、乳房和趾间等。女性阴道炎和男性包皮过长是尖锐湿疣发生的促进因素。了解尖锐湿疣

损害初起为细小淡红色丘疹，以后逐渐增大增多，单个或群集分布，湿润柔软，表面凹凸不平，呈乳头样、鸡冠状或菜花样突起。红色或污灰色。根部常有蒂，且易发生糜烂渗液，触之易出血。皮损裂缝间常有脓性分泌物郁积，致有恶臭，且可因搔抓而引起继发感染。本病常无自觉症状，部分病人可出现异物感、痛、痒感或性交痛。直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血、里急后重感。

2.HPV亚临床感染

指HPV感染后在临床上肉眼不能辨认，但以醋酸白试验(用5%醋酸溶液涂抹或湿敷后发现局部发白)、组织病理或核酸检测技术能够发现HPV感染的证据。了解尖锐湿疣

3.与肿瘤的关系

大量流行病学资料表示，HPV感染(主要是高危型HPV，如HPV-16、18型)与生殖器癌的发生有密切的关系，如宫颈癌、阴茎癌等。

了解尖锐湿疣？尖锐湿疣的预防方法有很多，我们应该在日常生活中做好预防工作，关爱健康，远离尖锐湿疣。