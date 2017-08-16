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沈阳尖锐湿疣哪里能完全治好

2017-08-16
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核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　很多时候疾病的出现都是我们无法预料的，尖锐湿疣这个疾病是比较常见的皮肤科性病了，它的发生大部分的原因都是因为出现了不洁的性行为而造成的，我们一定要引起注意，那么尖锐湿疣在生活当中的注意事项有什么呢？

　　治疗尖锐湿疣首先要消除患者的恐惧心理。目前，一些对性病的不正确宣传，使许多尖锐湿疣患者恐惧、忧虑、精神负担过重，担心不能治疗、癌变等不良后果。这种心理机能失调，可扰乱机体正常免疫功能，使机体免疫功能和抗病毒能力降低，易于病毒繁殖，且常成为复发、治疗困难的原因。因此，要耐心对患者讲解，使患者对其病情有深入的了解，以利治疗。

　　对确诊为该病的患者要进行其他性病的检查。对患者要进行有关性病的检查，特别是要进行梅毒、淋病、非淋菌性尿道生殖道炎、生殖器疱疹、软下疳、艾滋病等性病的检查，若发现有相关疾病应进行治疗。

　　1、内裤的洗涤以温和的肥皂手洗，不要用强效的洗衣粉或洗衣机

　　2、请穿棉质内裤，尽量不要穿尼龙、合成纤维的质料，才能保持通风、透气，所以牛仔裤也要少穿，女性可多穿裙子或是西装裤

　　3、家庭护理时，应让病人注意个人卫生，保持外生殖器的清洁干燥，禁止性生活，因为性生活可能会把病毒传染给对方，还会传染自己的其他地方

　　4、饮食需要改变，以增强免疫力，避免常常感染霉菌，应少吃淀粉类、糖类以及刺激性的食物如酒、辣椒等，多吃蔬菜水果类，水份要充足

　　5、上完厕所请记得由前往后擦，因为肛门可能会带来不少细菌，这样才能减少感染的机会

　　6、不要冲洗阴道，因为阴道有自清的功能，如果刻意冲洗反而不利，所以尽量用温开水清洗私处，每天换洗的内裤要用开水烫洗，平时少垫护垫，防止过敏

　　7、治疗期间患者要注意休息。尖锐湿疣患者要注意休息，特别是要注意精神放松，避免过度紧张、疲劳;避免劳累;注意加强营养，多食富含蛋白质和维生素类食物

　　8、尖锐湿疣患者要勤洗病变局部，保持局部干净、干燥。

　　尖锐湿疣在生活当中的注意事项是什么这个问题，我们上文已经给朋友们做出了相关的介绍了，希望这些能够给广大的朋友们带来帮助，尖锐湿疣的出现严重的影响了我们的身体健康，所以对于这个疾病我们一定要积极地去做好预防的措施。

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