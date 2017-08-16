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沈阳哪里治尖锐湿疣治的

2017-08-16
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核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　尖锐湿疣的护理方法有那些？之所以让我们知道护理尖锐湿疣疾病的方法，是因为尖锐湿疣疾病的治疗难度非常大。只有尽早的进行护理工作，我们患者朋友才能尽早的将尖锐湿疣疾病。那么，我们就来看看，尖锐湿疣的护理方法有那些。

　　尖锐湿疣的护理方法有那些？

　　1、饮食这一方面也是应该引起注意的，这跟免疫力是有关的。通过饮食可以增强个人的免疫力和抵抗力，所以这方面需要注意。应少吃淀粉类、糖类以及刺激性的食物如酒、辣椒等，多吃蔬菜水果类，水份要充足。

　　2、请穿棉质内裤，尽量不要穿尼龙、合成纤维的质料，才能保持通风、透气。所以牛仔裤也要少穿，女性可多穿裙子或是西装裤。这样可以更好的保护患病位置。

　　3、家庭护理时，应让病人注意个人卫生，保持外生殖器的清洁干燥，禁止性生活，因为性生活可能会把病毒传染给对方，还会传染自己的其他得人。

　　4、饮食需要改变，以增强免疫力，避免常常感染霉菌，应少吃淀粉类、糖类以及刺激性的食物如酒、辣椒等，多吃蔬菜水果类，水份要充足。

　　5、尖锐湿疣较大者应及时到医院进行治疗，还要采取防止复发的措施。

　　尖锐湿疣的护理方法有那些？以上就是尖锐湿疣疾病的护理方法。只要清楚护理的方法，尖锐湿疣患者朋友就会尽早的实施护理工作，这样尖锐湿疣疾病才能尽早的。患者朋友才可以尽早的恢复健康。所以，希望更多的患者朋友能够熟悉尖锐湿疣疾病的护理方法。

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