39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 沈阳国防医院 > 正文
综合
问医生

沈阳尖锐湿疣治疗哪里不复发

2017-08-16
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　尖锐湿疣有哪些护理工作？之所以很多患有尖锐湿疣疾病的朋友，没有一次性的将尖锐湿疣疾病，是因为患者朋友不能及时的进行护理工作，进而导致患者医治的效果受到影响。所以，才需要我们患者朋友在面对尖锐湿疣疾病的时候，积极的进行护理工作，这样患者朋友才能尽快的将尖锐湿疣疾病。

　　尖锐湿疣有哪些护理工作？

　　1、禁止性生活，避免导致尖锐湿疣病毒传染给他人，导致以后出现尖锐湿疣的交叉感染，尖锐湿疣不断的反复。

　　2、保持居住环境的清洁，通风和透气。

　　3、注意个人卫生，保持患处的干燥和清洁，防止出现细菌感染的情况。尖锐湿疣患者使用过的一些衣物，要注意消毒，可以采用高温消毒的方式。

　　4、患者要经常性的洗澡，较好是采用淋浴的方式，不要使用公共澡堂，也不要使用公共厕所的马桶。

　　5、在上厕所前后，要注意勤洗手，防止出现自体接种感染。

　　尖锐湿疣有哪些护理工作？上文叙述的这些就是尖锐湿疣疾病的护理工作。患者朋友及时的实施护理工作，这样就可以避免该疾病在医治期间，遭受不良因素伤害，尖锐湿疣疾病的治疗效果才会更好，患者朋友才能尽早的脱离尖锐湿疣疾病的魔爪。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈