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目前性病的种类有很多，而且生活中的男女都是会传染上的，尤其是女性经期或是不注意卫士是很容易染上各种性病，其中包括梅毒、尖锐湿疣和淋病等等，面对这些疾病的出现，患者朋友要做好全面检查实施对症治疗原则才行，那么临床医治性病的主要方法有哪些呢？接下来我们就来详细的介绍治疗此病的方法，小编希望可以帮助到大家。

对症下药

由于治疗性病的抗生素突飞猛进，新的药物不断出现，因此老的药物(如孟德立酸、苯乙醇酸和四环素、链霉素等)逐渐淘汰。综合泌尿系抗菌药物可分为磺胺类药物，主要是抑制细菌的生长，若加用增效剂可转为杀菌作用。氨基糖甙类药物。喹圈类药物。β-内酰胺抗菌药物，早在本世纪60年代已找到了头孢霉素，是一种较有希望的抗生素，临床应用已发展到第三代并有许多的衍生物。新一代的β-内酰胺抗菌药物。

初步治疗

一般来说，如果是患者有性病症状出现的话，就要使用抗病毒治疗，如溃疡。如果性病患者溃疡不愈合的话，医生可能会持续用。一般初步治疗后，医生将要采取比较好的性病治疗方案来抗病毒治疗。

间歇疗法

如果是医生给患者开一种抗病毒物让患者长期带着，以防疾病再次暴发。这就是所谓的间歇性治疗了，一旦发现溃疡或预感到疾病将要暴发时，性病患者可以服两到五天。虽然溃疡会自然愈合并逐渐消失，但服可以让性病症状减轻，这也是经常使用的性病治疗方法。

合理饮食

饮食宜清淡，冬瓜、西瓜、扁豆、赤小豆、绿豆等具有利尿、解毒等作用的食物有助于性病的康复。定时进餐一次进食量过多容易引起消化不良，损伤脾胃，对病情不利。进食过少又会造成营养素摄入不足，营养更加匮乏。所以，性病感染者和病人应少食多餐，一般以一日五、六餐为宜。每一顿饭，尽量多吃几种食物，要学会计划一个包含五类食物的饮食。

服用中药

各地报道常用于尿路感染的性病，可服用清热解毒中草药，主要有金银花(藤)、鱼腥草、白花蛇舌草、土获苓、一见喜、马齿苋、黄芩、黄柏、黄连、虎杖、败酱草、半枝莲、紫花地丁、蒲公英、大青叶等，上述药物尚可选用并用配伍益气通淋利尿药物同用更有功效。

临床医治性病的主要方法有哪些呢？以上就是体内容，小编相信大家已经有所了解，生活中有些性病除了通过性接触而传染外，还可通过日常生活接触传染，所以大家平时还要养成良好卫生习惯，如便盆、浴盆、毛巾、浴巾以及被褥床单一定要分开使用以免相互传染，最后祝大家早日康复。