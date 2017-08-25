沈阳治疗尖锐湿疣医院

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尖锐湿疣治疗有效治疗的方法包括哪些？尖锐湿疣的方法主要包括电灼治疗、微波治疗、β-射线治疗、激光治疗以及冷冻疗法。电灼治疗主要是采用电刀或高频电针将湿疣切除，一般电灼前需要进行局部的麻醉，不过这种方法只是清除疣体，而且是只能面积小、数量少的疣体。

尖锐湿疣治疗有效治疗的方法包括哪些？

微波治疗主要是采用微波手术治疗机，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿直达疣体基底，当看到疣体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除。为防止复发，可对残存的基底部重复凝固一次。

β-射线治疗是治疗尖锐湿疣的方法中推广价值比较高的一种方法，因为它这种方法疗效高，无痛苦、无损伤、副作用少，对于尖锐湿疣的治疗是再合适不过了，而且经过这种方法治疗过的尖锐湿疣复发率比较低。

激光治疗尖锐湿疣通常是用CO2激光，采用烧灼法治疗尖锐湿疣，本疗法适用于女阴、阴茎或肛周的湿疣。对单发或少量多发湿疣可行一次性治疗，对多发或面积大的湿疣可2-3次治疗，一般在复发周期20天-3个月。

冷冻疗法是用-196℃的低温液体氮来清除疣体，不过虽然可以促进疣组织坏死脱落，但是冷冻疗法适用于数量少，面积小的湿疣，可行1-2次治疗，间隔时间为一周，这种方法只是很容易复发。