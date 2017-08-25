39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 沈阳国防医院 > 正文
综合
问医生

沈阳治疗尖锐湿疣医院

2017-08-25
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　尖锐湿疣治疗有效治疗的方法包括哪些？尖锐湿疣的方法主要包括电灼治疗、微波治疗、β-射线治疗、激光治疗以及冷冻疗法。电灼治疗主要是采用电刀或高频电针将湿疣切除，一般电灼前需要进行局部的麻醉，不过这种方法只是清除疣体，而且是只能面积小、数量少的疣体。

　　尖锐湿疣治疗有效治疗的方法包括哪些？

　　微波治疗主要是采用微波手术治疗机，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿直达疣体基底，当看到疣体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除。为防止复发，可对残存的基底部重复凝固一次。

　　β-射线治疗是治疗尖锐湿疣的方法中推广价值比较高的一种方法，因为它这种方法疗效高，无痛苦、无损伤、副作用少，对于尖锐湿疣的治疗是再合适不过了，而且经过这种方法治疗过的尖锐湿疣复发率比较低。

　　激光治疗尖锐湿疣通常是用CO2激光，采用烧灼法治疗尖锐湿疣，本疗法适用于女阴、阴茎或肛周的湿疣。对单发或少量多发湿疣可行一次性治疗，对多发或面积大的湿疣可2-3次治疗，一般在复发周期20天-3个月。

　　冷冻疗法是用-196℃的低温液体氮来清除疣体，不过虽然可以促进疣组织坏死脱落，但是冷冻疗法适用于数量少，面积小的湿疣，可行1-2次治疗，间隔时间为一周，这种方法只是很容易复发。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈