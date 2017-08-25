沈阳治疗生殖器疱疹医院

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生殖器疱疹是一种常见的男性疾病，男性朋友患上它之后，不仅危害了男性的身心健康，同时还会影响到家人，对家庭和谐非常不利，因此大家患上此病之后一定要引起重视，积极的去医院检查和治疗，并且在生活中做好日常的护理，那么生殖器疱疹患者日常应该怎么护理呢？接下来就让小编来带大家看一下吧。

端正态度

患者要端正态度，不要因为患了生殖器疱疹，治疗起来有些困难，就心情抑郁，自怨自艾，这样对病情没有任何好处。只有树立信心，配合医生积极治疗，才能缩短病程，减少生殖器疱疹的复发。治疗时夫妻双方应该同时进行。

注意局部损害

患者生殖器部位可出现多数粟粒大丘疹、水疱，破溃后可形成糜烂或溃疡，自觉灼热、疼痛。出现糜烂和溃疡的生殖器疱疹患者应注意保持局部的清洁、干燥及疱壁的完整，避免局部的搔抓，以免加重损害。同时生殖器疱疹患者可每天应用等渗生理盐水进行清洗，出现疼痛者可口服止痛药，并给予精神安慰，疼痛明显者，可用百分之五的利多卡因软膏外涂或口服止疼药。

性生活的注意

生殖器疱疹患者应注意避免不洁性交或不正当的性活动，处在症状期的生殖器疱疹患者应禁止与任何人发生性关系，患者在用药治疗期间禁房事，必要时配偶也必须进行相关检查。

调节饮食结构

在生殖器疱疹症状期要少食辛辣油腻食品，因为生殖器疱疹症状期的皮损表现属于中医学中的热证，而辛辣之品有助热发散的作用，可以加重局部症状。在生殖器疱疹静止期可以多进食一些富含蛋白质和维生素的食品，并且锻炼身体，以增强体质，增强免疫力，减少复发。在生殖器疱疹急性期还要适当休息。

避免复发

疲劳、酗酒、感染区域受强烈阳光照射、雨淋、寒冷等引起人体免疫力低下的情况，或皮肤的摩擦或损害等情况均可造成生殖器疱疹的复发，加重患者的痛苦，因此治疗后的患者应注意预防感冒、受凉、受累等诱发因素，减少生殖器疱疹的复发。

以上就是关于“生殖器疱疹患者日常应该怎么护理”的全部内容了，希望可以帮助到有需要的患者朋友们，最后小编要说的是，大家在治疗时一定要找一家正规的医院，这样治疗才会有保证一些。