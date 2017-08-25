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沈阳治疗梅毒医院

2017-08-25
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核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　梅毒是我国一种常见的性病科疾病，其危害巨大，主要通过性交来进行传播。在临床上，一期、二期的梅毒是比较常见的，且男性的发病率要高于女性。为了帮助广大患者更好的治疗梅毒。咱们今天就来了解下临床治疗男性梅毒的方法有哪些？

　　治疗男性梅毒的方法有哪些：

　　治疗梅毒我们可以根据患者的情况来选择青霉素治疗，比如水剂青霉素、普鲁卡因青霉素、苄星青霉素等为的治疗梅毒的药物。对青霉素过敏的梅毒患者可选四环素、红霉素等。部分梅毒病人青霉素治疗之初可能发生吉海反应，可由小剂量开始加以防止。

　　治疗梅毒是需要坚持早期进行、足量用药的治疗原则的。某些药物对梅毒螺旋体有杀灭作用，副作用又小，只要配合医师坚持治疗梅毒，就会收到减少并发症、疾病、及早恢复健康的作用。梅毒治疗期间，其配偶也需要进行检查，必要的时候接受治疗。梅毒后要求定期复查，有复发征兆时，抗生素的用量要加大。

　　治疗梅毒期间要注意生活细节，防止传染他人，早期梅毒患者有较强的传染性，晚期梅毒虽然传染性逐渐减小，但也要小心进行防护。自己的内裤、毛巾及时单独清洗，煮沸消毒，不与他人同盆而浴。发生硬下疳或外阴、肛周扁平湿疣时，可以使用清热解毒、除湿杀虫的中草药煎水熏洗坐浴。

　　早期梅毒患者要求禁止房事，患病两年以上者也应该尽量避免性生活，发生性接触时必须使用避孕套。如果患者未婚，那么待梅毒后方允许结婚。梅毒患者患病期间不宜怀孕。如果患者发生妊娠，治疗要尽早开始。是否保留胎儿，应根据孕妇的意愿执行。二期梅毒发生时会出现全身反应，此时需要卧床休息。患病期间注意营养，增强免疫力。

　　以上就是有关于“治疗男性梅毒的方法有哪些”的全部内容介绍了。如果您对于本文的介绍内容还有疑问，或者是对于治疗男性梅毒想要进一步的了解，那么您可以直接到正规医院进行咨询哦，小编在此要提醒各位读者朋友们，治疗男性梅毒一定要趁早，这样才能尽早的治疗好哦。

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