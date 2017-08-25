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该如何用正确的方式治疗性病？性病是一种目前比较频发的疾病之一，此病的发生对患者来说是一种非常沉重的打击，因为此病一旦发生很难，而且短期是无法的，因此患者需要接受正规科学的治疗之外，还要懂得如何正确的治疗性病。那么，该如何用正确的方式治疗性病呢，专家表示，目前治疗性病多以抗病毒为主，但是单纯的依赖抗菌药物是无法去除病毒，患者还需要提高自己的机体免疫力。

正确治疗性病的方式：

1、治疗性病必须要明确感染的性质，性病一旦临床上发生泌尿系感染的症状，必须明确是否为细菌性，究属那一类细菌等作培养和药敏，然后针对细菌的种类用药。

2、治疗性病时必须鉴别下尿路感染还是上尿路感染二者在治疗上有所不同，前者预后差，易复发;后者预后佳，很少复发。

3、治疗性病之前必须查明泌尿系有无梗阻，因为泌尿系梗阻为引起感染的直接诱因，同时在感染后若有梗阻存在则不易，易产生耐药性菌株，同时亦易复发，所以患者在治疗性病时必须要明确诱因后再进行诊治。

4、血行性感染和上行性感染问题，因为血行性与上行性感染在治疗上有所区别。血行性感染发病急剧，有高热寒战，全身症状明显，应用血浓度高的药物或用静脉给药;而上行性感染以膀胱刺激征为主，应用尿浓度高的药物和解痉药物，血行性者需经静脉给药，所以治疗性病之前一定要进行详细区分。

5、治疗性病必须，防止转为慢性急性泌尿系感染往往因治疗不当，包括用药和剂量，产生耐药性菌株而转为慢性，常在治疗性病上带来困难。当泌尿系感染出现症状后，经适当治疗，在24～48小时后症状缓解，一般应用原剂量维持7天为。若有感染史、尿路梗阻等诱因者，必须用药时间加长，用维持剂量2～6周，以防转为慢性。

以上就是关于“该如何用正确的方式治疗性病”的具体介绍，希望能够帮助到广大患者朋友。感染了性病后，一定要及时进行科学的治疗，要避免治疗不、不到位等情况，这样可以有效避免性病复发。