39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 沈阳国防医院 > 正文
综合
问医生

沈阳尖锐湿疣哪家医院好

2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　尖锐湿疣的治疗方法有几种？在确定治疗尖锐湿疣手段的时候，要依据正规的医院所做出的科学的诊断结论，结合患者发病的不同部位来选择。就目前医疗技术水平来看，治疗尖锐湿疣的方法还是较多的，有中医的，也有西医的，有物理疗法，还有药物治疗，但是有时候常常采取几种方法一起进行综合治理。下面小编就和大家一起来了解一下尖锐湿疣的治疗方法有哪些。

　　1、对于单发、面积小的湿疣，可手术切除;对巨大尖锐湿疣，可用Mohs氏手术切除，手术时用冷冻切片检查损害是否切除干净，单一手术复发几率很高。

　　2、利用-196℃低温的液体氮，采用压冻法治疗尖锐湿疣，促进疣组织坏死脱落，本法适用于数量少，面积小的湿疣，可行1-2次治疗，间隔时间为一周，这种方法一般可以清除疣体，容易复发。

　　3、通常用CO2激光，采用烧灼法治疗尖锐湿疣，本疗法最适用女阴、阴茎或肛周的湿疣。对单发或少量多发湿疣可行一次性治疗，对多发或面积大的湿疣可2-3次治疗，一般在复发周期20天-3个月。

　　4、采用高频电针或电刀切除湿疣。方法：局部麻醉，然后电灼，本疗法适应数量少，面积小的湿疣，这种方法只是清除疣体。

　　5、采用微波手术治疗机，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿疣直达疣体基底，当看到疣体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除。为防止复发，可对残存的基底部重复凝固一次。

　　6、 我们应用β-射线治疗尖锐湿疣取得了较为满意的效果，该方法疗效高，无痛苦、无损伤、副作用少，率在很高，在临床上有一定推广价值。

　　再次提示大家： 要保持良好的性活习惯，如果在家庭中有一方感染了这种病，就有可能传染给其配偶，不仅给自己的身体造成伤害，还可能影响夫妻感情的和睦。因此，要有一个良好的性观念来防止尖锐湿疣的发生;其次注意自身卫生，不接触被感染的物品，养成一个良好的生活习惯不仅有利于自己也有利于他人的身体健康。要尽量少在公共沐浴场所洗池浴，不用他人使用过的物品，上过厕所要注意手部的清洁。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈