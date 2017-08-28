沈阳尖锐湿疣哪家医院好

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尖锐湿疣的治疗方法有几种？在确定治疗尖锐湿疣手段的时候，要依据正规的医院所做出的科学的诊断结论，结合患者发病的不同部位来选择。就目前医疗技术水平来看，治疗尖锐湿疣的方法还是较多的，有中医的，也有西医的，有物理疗法，还有药物治疗，但是有时候常常采取几种方法一起进行综合治理。下面小编就和大家一起来了解一下尖锐湿疣的治疗方法有哪些。

1、对于单发、面积小的湿疣，可手术切除;对巨大尖锐湿疣，可用Mohs氏手术切除，手术时用冷冻切片检查损害是否切除干净，单一手术复发几率很高。

2、利用-196℃低温的液体氮，采用压冻法治疗尖锐湿疣，促进疣组织坏死脱落，本法适用于数量少，面积小的湿疣，可行1-2次治疗，间隔时间为一周，这种方法一般可以清除疣体，容易复发。

3、通常用CO2激光，采用烧灼法治疗尖锐湿疣，本疗法最适用女阴、阴茎或肛周的湿疣。对单发或少量多发湿疣可行一次性治疗，对多发或面积大的湿疣可2-3次治疗，一般在复发周期20天-3个月。

4、采用高频电针或电刀切除湿疣。方法：局部麻醉，然后电灼，本疗法适应数量少，面积小的湿疣，这种方法只是清除疣体。

5、采用微波手术治疗机，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿疣直达疣体基底，当看到疣体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除。为防止复发，可对残存的基底部重复凝固一次。

6、 我们应用β-射线治疗尖锐湿疣取得了较为满意的效果，该方法疗效高，无痛苦、无损伤、副作用少，率在很高，在临床上有一定推广价值。

再次提示大家： 要保持良好的性活习惯，如果在家庭中有一方感染了这种病，就有可能传染给其配偶，不仅给自己的身体造成伤害，还可能影响夫妻感情的和睦。因此，要有一个良好的性观念来防止尖锐湿疣的发生;其次注意自身卫生，不接触被感染的物品，养成一个良好的生活习惯不仅有利于自己也有利于他人的身体健康。要尽量少在公共沐浴场所洗池浴，不用他人使用过的物品，上过厕所要注意手部的清洁。