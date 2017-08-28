39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 沈阳国防医院 > 正文
综合
问医生

沈阳尖锐湿疣哪家医院好的看

2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：135－1421－1373（VX同号）沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　哪些方法治疗尖锐湿疣比较安全有效？尖锐湿疣在我们日常生活中比较多见，该疾病主要通过直接的性接触传播。但也有小部分患者可间接被感染。得了尖锐湿疣一般会出现异物感、痛、痒感，严重侵害着患者的身心健康。因此，对于该疾病大家一定要早发现早治疗。临床上治疗尖锐湿疣比较安全有效的方法有很多，为了便于大家了解，下面就为大家做下详细的介绍。

　　尖锐湿疣的治疗首先需要去除疣体然后再防止复发。因各种治疗方法疗效个体差异很大，因此尖锐湿疣治疗没有固定统一的方法，每个人应该针对个体选择合适的治疗方法。目前治疗方法分为化学疗法、外科/物理方法、免疫疗法等。包括冷冻、电外科、外科切除、微波、激光治疗等。

　　外用药物治疗尖锐湿疣包括腐蚀性的药物鬼臼毒素、二氯醋酸、三氯醋酸等，上述药物需要在医师指导下使用，孕妇使用的时候要小心。咪喹莫特用于防复发疗效好，对于较大疣体的去除效果较差。冷冻治疗尖锐湿疣的好处是局部去除疣体快，但复发率较高。治疗过程中会有局部红肿，疼痛及水疱溃疡反应，病人耐受性差。孕妇可以使用。

　　激光、电灼治疗对表浅的尖锐湿疣合适，它的特点是见效快，在治疗的当时，疣体即可脱。常用的是二氧化碳激光，烧灼疣体，一般1次即可使疣体脱落。但是，由于激光的光束过于集中的原故，激光治疗只适用于疣体不太大的尖锐湿疣，如疣体较大，则不适合。烧灼创面恢复慢，遗留疤痕，复发率较高。激光治疗见效快，但复发率也高。

　　对带蒂的较大、孤立的疣体可考虑手术切除。尖锐湿疣一般不主张手术切除，因为手术治疗后，很容易复发，使治疗失败。但对带蒂的、较大的疣体或疑有恶变者，可考虑手术切除。为防止复发，术后应该配合其他治疗。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈