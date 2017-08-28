沈阳尖锐湿疣哪家医院好的看

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哪些方法治疗尖锐湿疣比较安全有效？尖锐湿疣在我们日常生活中比较多见，该疾病主要通过直接的性接触传播。但也有小部分患者可间接被感染。得了尖锐湿疣一般会出现异物感、痛、痒感，严重侵害着患者的身心健康。因此，对于该疾病大家一定要早发现早治疗。临床上治疗尖锐湿疣比较安全有效的方法有很多，为了便于大家了解，下面就为大家做下详细的介绍。

尖锐湿疣的治疗首先需要去除疣体然后再防止复发。因各种治疗方法疗效个体差异很大，因此尖锐湿疣治疗没有固定统一的方法，每个人应该针对个体选择合适的治疗方法。目前治疗方法分为化学疗法、外科/物理方法、免疫疗法等。包括冷冻、电外科、外科切除、微波、激光治疗等。

外用药物治疗尖锐湿疣包括腐蚀性的药物鬼臼毒素、二氯醋酸、三氯醋酸等，上述药物需要在医师指导下使用，孕妇使用的时候要小心。咪喹莫特用于防复发疗效好，对于较大疣体的去除效果较差。冷冻治疗尖锐湿疣的好处是局部去除疣体快，但复发率较高。治疗过程中会有局部红肿，疼痛及水疱溃疡反应，病人耐受性差。孕妇可以使用。

激光、电灼治疗对表浅的尖锐湿疣合适，它的特点是见效快，在治疗的当时，疣体即可脱。常用的是二氧化碳激光，烧灼疣体，一般1次即可使疣体脱落。但是，由于激光的光束过于集中的原故，激光治疗只适用于疣体不太大的尖锐湿疣，如疣体较大，则不适合。烧灼创面恢复慢，遗留疤痕，复发率较高。激光治疗见效快，但复发率也高。

对带蒂的较大、孤立的疣体可考虑手术切除。尖锐湿疣一般不主张手术切除，因为手术治疗后，很容易复发，使治疗失败。但对带蒂的、较大的疣体或疑有恶变者，可考虑手术切除。为防止复发，术后应该配合其他治疗。