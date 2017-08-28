沈阳尖锐湿疣哪里治疗比较好

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尖锐湿疣的治疗方法哪些比较常见？尖锐湿疣在我们日常生活中是一种发病率和复发率都比较高的疾病，属于常见的性传播疾病之一，好发于18～50岁人群。尖锐湿疣的早发现早治疗对于该疾病的预后是很关键的，因此，大家在日常如果发现该疾病的症状时，还需及时就医诊治。目前尖锐湿疣比较常见的治疗方法有很多，为了便于大家了解，下面就为大家做下详细的介绍。

尖锐湿疣的自我治疗方法：

男女尖锐湿疣可用，单个疣体直径﹤5mm，疣体团块直径﹤10mm，疣体数目﹤15个。

1、0.5%鬼臼毒素(足叶草毒素)酊(或0.15%鬼臼毒素霜)，外用，孕妇忌用。

2、5%咪喹莫特霜，外用，孕妇忌用。

医院治疗尖锐湿疣的方法：

1、激光治疗：通常用CO2激光，采用烧灼法治疗尖锐湿疣。

2、冷冻疗法：利用-196℃低温的液体氮，采用压冻法治疗尖锐湿疣，促进疣组织坏死脱落。

3、电灼治疗：采用高频电针或电刀切除治疗尖锐湿疣。局部麻醉，然后电灼，本疗法适应数量少，面积小的湿疣。

4、微波治疗：采用微波手术治疗机治疗尖锐湿疣，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿直达疣体基底，当看到疣体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除。为防止复发，可对残存的基底部重复凝固一次。

5、艾拉光动力疗法：目前较好的治疗尖锐湿疣方法，但价格昂贵。治疗原理是局部应用光敏剂，经过光动力的光源照射后，迅速激发光动力反应，在靶组织中产生大量的单态氧同时释放出荧光，单态氧的细胞毒性作用将导致靶组织细胞坏死或凋亡，或影响疣体细胞功能，使其发生不可逆的损伤，最终使病变组织死亡、脱落，同时杀灭并清除隐性病灶，恢复正常的形态和功能;而邻近正常组织则不受任何影响。

6、外科手术切除：尖锐湿疣的疣体较大，无法进行上述处理。