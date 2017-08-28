沈阳尖锐湿疣哪里治的效果好

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怎么治疗尖锐湿疣比较简单有效？临床上尖锐湿疣是一种性病，它主要是通过性交来传染的，在疾病初期患者往往没有不适的感觉，有时不能引起患者的足够重视，所以导致很多并发症的出现，因此及时治疗是非常重要的。那么，怎么治疗尖锐湿疣比较简单有效呢，患者首先要到正规的医院进行有效的治疗，然后选择对症的治疗方法，这样才能有效治疗此病。

怎么治疗尖锐湿疣比较简单有效：

治疗尖锐湿疣首先要选择正规的医院，患者只有要去正规的医院治疗才行，治疗的办法也有很多，可以进行化学治疗，化学治疗则是要使用一些化学药物的，是可以使用0.5%的鬼臼毒素酊或者是0.15%的霜的，也可以使用5%的咪喹莫特霜，还有80%～90%三氯醋酸或者二氯醋酸的，是要在医生指导下使用的。

其次可以进行冷冻治疗，尖锐湿疣患者进行冷冻治疗是要利用超低温的液氮，然后再采用压冻法治疗尖锐湿疣的，是可以促进疣组织坏死脱落，也不会给患者带来很大的痛苦，还可以进行激光治疗远离是一样的，采用烧灼的办法来治疗，这两种治疗尖锐湿疣的办法都是适合去除患者的疣体的，不过都是要间隔一周才能继续进行。

然后还可以采用电灼治疗，电灼治疗是要采用高频电针或者电刀来切除的，是适合面积比较小，数量少的患者的，还可以进行氨基酮戊酸光动力学疗法，作用是很大的，对肉眼可以看的到的尖锐湿疣起到破坏，还可以清楚潜伏的感染组织的，还可以进行手术治疗，还有免疫疗法的。

另外，对于患上尖锐湿疣的人来说，微波治疗也是一种不错的治疗方法，微波治疗是采用微波手术治疗机，利多卡因局麻，将杆状辐射探头尖端插入尖锐湿疣直达疣体基底，当看到疣体变小、颜色变暗、由软变硬时，则热辐射凝固完成，即可抽出探头。凝固的病灶可以用镊子挟除。为防止复发，可对残存的基底部重复凝固一次。