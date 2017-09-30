39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 沈阳国防医院 > 正文
综合
问医生

沈阳哪家治尖锐湿疣医院比较好

2017-09-30
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　治疗生殖器疱疹常见方法有哪些？即使生殖器疱疹是一种比较难以的疾病，但是，随着医学技术的快速发展，在生殖器疱疹的治疗方面已经取得了很大的进步。随着治疗方法也得到不断更新，效果也不断改善。我们也有了选择的空间。治疗生殖器疱疹常见方法有哪些？

　　由生殖器疱疹是一种由单纯疱疹病毒导致的常见病毒感染，这种感染疾病会导致不孕不育，能在生殖器疱疹的潜伏期的时候就进行好好的治疗。

　　生殖器疱疹的潜伏期为1周至2个月。hsv-1感染与hsv-2感染：原发性生殖器疱疹感染者为hsv-1型，经过一定的静止时期，继而复发病变为hsv-2型，形成周期性复发。

　　每次发作的病程也较短，不用药通常7天左右也可消退，继而再犯，发热、精神创伤、酗酒、食物及药物都有可能导致加快复发的时间。hsv-1主要引起口唇疱疹，咽炎，角膜结膜炎和散发性脑炎，而hsv-2感染主要引起生殖器疱疹，但在临床上也有相反情况。男性朋友对于生殖器疱疹患者不要有心理负担，要树立战胜疾病的信心。

　　在有水疱或者红斑时，不宜同房。而且对局部损害的护理，应注意保持清洁和干燥，防止继发感染。有时在口腔或口腔周围患有疱疹的人，可通过口交，使对方传染生殖器疱疹。因此，不同方式的异性性行为，也可传播生殖器疱疹病。

　　治疗生殖器疱疹常见方法有哪些？以上几点都是一些关于生殖器疱疹的治疗方法，相信大家都对此有了一定的了解，也希望可以给患者的判断带来帮助，不过选择的时候，一定要根据自己的病情和自身的健康状况。不要盲目选择。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈