沈阳哪家治尖锐湿疣医院比较好

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治疗生殖器疱疹常见方法有哪些？即使生殖器疱疹是一种比较难以的疾病，但是，随着医学技术的快速发展，在生殖器疱疹的治疗方面已经取得了很大的进步。随着治疗方法也得到不断更新，效果也不断改善。我们也有了选择的空间。治疗生殖器疱疹常见方法有哪些？

由生殖器疱疹是一种由单纯疱疹病毒导致的常见病毒感染，这种感染疾病会导致不孕不育，能在生殖器疱疹的潜伏期的时候就进行好好的治疗。

生殖器疱疹的潜伏期为1周至2个月。hsv-1感染与hsv-2感染：原发性生殖器疱疹感染者为hsv-1型，经过一定的静止时期，继而复发病变为hsv-2型，形成周期性复发。

每次发作的病程也较短，不用药通常7天左右也可消退，继而再犯，发热、精神创伤、酗酒、食物及药物都有可能导致加快复发的时间。hsv-1主要引起口唇疱疹，咽炎，角膜结膜炎和散发性脑炎，而hsv-2感染主要引起生殖器疱疹，但在临床上也有相反情况。男性朋友对于生殖器疱疹患者不要有心理负担，要树立战胜疾病的信心。

在有水疱或者红斑时，不宜同房。而且对局部损害的护理，应注意保持清洁和干燥，防止继发感染。有时在口腔或口腔周围患有疱疹的人，可通过口交，使对方传染生殖器疱疹。因此，不同方式的异性性行为，也可传播生殖器疱疹病。

治疗生殖器疱疹常见方法有哪些？以上几点都是一些关于生殖器疱疹的治疗方法，相信大家都对此有了一定的了解，也希望可以给患者的判断带来帮助，不过选择的时候，一定要根据自己的病情和自身的健康状况。不要盲目选择。