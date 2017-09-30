沈阳治疗尖锐湿疣哪个医院费用低

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怎么治生殖器疱疹效果好？在我国生殖器疱疹在性病当中得病人数比较高，仅次于淋病，可见生殖器疱疹患者数量之多，而且生殖器疱疹是一种感染性极强的性病，其损害非常是严重，所以人们对生殖器疱疹的医治不要放松，必须要主动的配合医生的医治。怎么治生殖器疱疹效果好？

生殖器疱疹的治疗和减少复发应该：首先在精神上放松，参加正常的工作和学习，生活要有规律，适当进行体育锻炼，不要过分劳累。必要的忌口是防止复发的必要条件。如常吃辛辣发物，抽烟饮酒都对康复不利，特别是饮酒可促使本病复发，加重本病的症状，所以，患病后一定不要饮酒。多吃富含维生素、蛋白质的食物有助于疾病的康复，如新鲜的蔬菜、水果及牛奶、鸡蛋等。

目前没有特效的药物和其他治疗方式可以疱疹，即完全从体内清除这种病毒。但是阿昔洛韦、伐昔洛韦、更昔洛韦、泛昔洛韦对于加速初发症状的愈合，限度的防止复发频率和程度以及复发有非常显着的效果。复发性生殖器疱疹：在前驱症状或损害出现24小时内，连服5天;频繁发作者，可连续服用4～12个月。也可局部注射干扰素3-5次，隔天一次。

怎么治生殖器疱疹效果好？通过上述的了解，相信各位已经明白了吧，如果还有不明白可以在线询问专家。专家提醒：生殖器疱疹损害比较大，而且也比较广泛，所以各位读者在平时发现生殖器疱疹的症状，必须要时间医治和检测，避免给自身和家人促使伤害和烦恼。衷心的祝愿每一个人健康幸福度过未来的每一天。