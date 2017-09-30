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沈阳治尖锐湿疣病的医院

2017-09-30
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核心提示：沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生殖器疱疹如何医治才是正确的方式？不管是什么样的疾病，身体方面的也好，心理方面的也好，它的医治方式都不会是单一的，是可以依据自身的实际情况进行挑选，方能达到预期的疗效。医治生殖器疱疹的方式也是这样有很多种方式，都要了解一下，多增加自身的知识涵养是非常有必要的，也可以帮助到自身或是他人。生殖器疱疹如何医治才是正确的方式？

　　1.局部治疗方法：原则为干燥、收敛、保护患部，防止继发感染。可外涂2%龙胆紫溶液，或选用10%次没食子酸铋(代马妥dermatol)、氧化锌油膏或泥膏、紫草生地榆油膏、0.5%新霉素软膏、或0.25%~0.1%疱疹净(idu)软膏、5%疱疹净二甲基亚砜溶液(用于皮肤疱疹)等。对颜面部者亦可用10%醋酸铝或锌铜合剂。

　　2.全身治疗：治疗原则其一使感染的hsv不能活化，甚至消灭病毒;其二调节免疫，防止再发，可用阿昔洛韦静滴或口服，丽珠威口服，干扰素肌注，白细胞介素ⅱ肌注。在治疗复发性生殖器疱疹时，使用四医大生物技术中心产的干扰素300万单位肌注，每日一次，10次为一疗程，共三个疗程，适当配合使用白细胞介素ⅱ或利百多或灵杆菌素，95%的病人不复发。

　　生殖器疱疹如何医治才是正确的方式？有关生殖器疱疹的医治就为各位简单的了解到这里，期望各位可以谨记。医治生殖器疱疹必须要主动的配合医生，不要草率的做决定，有时候成败时常是一念之差。如果各位还想要了解的没有得到有效的解决，欢迎专家进行交流，祝愿各位每一天都过的开心幸福。

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