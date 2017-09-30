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沈阳好的公立尖锐湿疣医院

2017-09-30
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核心提示：沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生殖器疱疹是该如何医治才好？经常性的生殖器疱疹这种疾病是干扰着非常多病人，非常多生殖器疱疹病人在生活中如果不关注对患病情况的护理，不关注个人卫生，生殖器疱疹病人不仅会把疾病传染给身边的人，而且还会给生殖器疱疹病人身体促使非常大的伤害。生殖器疱疹病人在患病后时间接受医治，那么生殖器疱疹是该如何医治才好？

　　①治疗生殖器疱疹的方法：无环乌苷是公认的有效药物：治疗生殖器疱疹原发和初发感染：acv200mg每日5次，连服7天;或acv 5mg/kg，按体重静注8小时一次，连续5-7天。治疗生殖器疱疹复发感染时acv 200mg，每日5次，连服5天或acv800mg，每日2次，连服5天;若在刚开始出现前驱症状时或在损害出现后的2天内即开始治疗则对部分患者可能有效;

　　②治疗生殖器疱疹的方法：德国hv刺血五联疗法， 属于的疗法。2009年，由德国默克多·麦迪金研究机构突破研制，以五种疗法配合，集刺血杀毒、疫苗杀毒、毒克杀毒、皮下杀毒和切断传染源五方面为一体，对病毒形成五层天网式杀灭，环环相扣，不给病毒任何存活机会。该疗法包括德国hv刺血器、德国hv毒克、德国hv疣疱疫苗、德国hv草毒素和德国hv杀复宁五种病毒专杀利器，最快者21天即可完全告别疱疹、湿疣困扰。

　　③治疗生殖器疱疹的方法：磷甲酸;选择性抑制疱疹病毒诱导的dna依赖的dna聚合酶，主要用于耐acv病毒株的感染用量：40-60mg/kg/d静脉注射，每8小时1次，连用4次可用于aids合并hsv感染。外用0.3%-1%pfa霜。副使用有肾毒性及钙磷代谢紊乱。④治疗生殖器疱疹的方法：聚肌胞(poly zic)：是人工合成的干扰素诱导剂，能刺激吞噬作用，增强抗体形成对免疫系统起调节使用。用量2mg，肌注2-3次/周。

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