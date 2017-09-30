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沈阳好的尖锐湿疣医院

2017-09-30
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核心提示：沈阳国防医院专注性病诊疗67年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生殖器疱疹需要治多久？患者的愿望就是能够将疾病，不受疾病的困扰。然而，都说说起来容易做起来难，事实也是如此，生殖器疱疹的治疗很难，而且容易复发，严重影响了人们的正常生活和工作，还严重影响了人们的健康。生殖器疱疹需要治多久？

　　1.初步治疗。在生殖器疱疹的初步治疗过程中患者需要在疾病的发病初期及时进行抗病毒的治疗，以有效避免疾病的反复发作。如果患者皮肤破损处的溃烂面还没有完全愈合，在生殖器疱疹的治疗中选择持续性用药治疗，以使溃烂面得到有效的愈合。

　　2.抑制治疗。针对疾病的复发性，抑制治疗也是治疗生殖器疱疹的方法之一。如果患者在疾病复发后症状表现较为严重，抑制治疗就更应该作为一种必要的治疗手段。此类患者需要考虑长期使用抗病毒药物进行治疗，直到症状得到有效的缓解。

　　3.间歇性治疗。间歇性治疗也是患者在进行生殖器疱疹的治疗中需要注意的。生殖器疱疹一般病程较长，所以对于此类疾病的治疗过程也会很长，治疗后的效果也不会完全稳定，患者需要随时携带一些病毒性药物以使疾病在复发时得到有效的控制。

　　生殖器疱疹需要治多久？为了防止病情的反复发作，从而导致癌症，在治疗生殖器疱疹的时候一定要一定要到正规的医院进行治疗，避免给自己带来伤害，患者应该重视自己的病情，及时进行治疗，还要选择一种适合自己的治疗方案。这样才能做到早日康复。愿患者早日康复。

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